Nájemník si podle něj musí připlatit za pohodlí, na rozdíl od majitele bytu ale nemusí platit jeho rekonstrukce či následky případných havárií.

Majitele českých bytů přesto dosud to, že nájemníkům účtují spíše nízké nájemné, obvykle netrápí. „Velká část z nich má nájemní byt jako přivýdělek, nikoli hlavní zdroj příjmu, a i kvůli tomu tak netlačí na cenu při sjednávání nájmu. Potřebují jím zpravidla pokrýt hypotéku a to, že by mohli klidně vydělat o pár tisíc víc, často ani neřeší,“ řekl mluvčí Bezrealitky.cz František Brož.

Cena bytů navíc stále roste nebývalým tempem. Podle květnového kvartálního monitoru trhu s nemovitostmi realitní skupiny EHS se byty v Česku nyní ročně zhodnocují v průměru o dvacet procent.

Výhody nájemního bydlení potvrzují rovněž čísla od statistiků. V květnu inflace ve srovnání s loňským rokem stoupla o šestnáct procent. Náklady vlastního bydlení poskočily zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů i stavebních prací dokonce o 19,1 procenta. Nájemné z bytu ovšem mezitím stouplo jen o 4,7 procenta.

Vzhledem k inflaci a stoupajícím úrokovým sazbám navíc stále rostou rovněž měsíční splátky hypoték. Na konci června Česká národní banka pod vedením tehdejšího guvernéra Jiřího Rusnoka zvýšila svou základní sazbu z 5,75 procenta na sedm procent. Odborníci proto s dalším růstem sazeb hypoték počítají i po zbytek letošního roku.

Vlastnictví bytu? Pouhý sen

Podle produktového manažera společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jana Macka mohou sazby hypoték ještě letos dosáhnout až osmi procent. Průměrná splátka hypotéky ve výši 3,5 milionu korun by se v takovém případě podle něj vyšplhala až na dosud neuvěřitelných sedmadvacet tisíc korun. „Proti hypotéce s dvouprocentní sazbou, běžnou před pěti lety, to představuje nárůst asi o dvanáct tisíc korun, respektive asi o osmdesát procent,“ konstatoval Macek.

Vlastnictví bytu tak pro mnoho lidí zůstane jen snem. „Hypotéky se stanou nedostupným zbožím pro většinu obyvatel,“ obává se analytik společnosti Ušetřeno.cz Daniel Gorol.

Vzhledem k rostoucí inflaci ovšem jde nahoru i nájemné, byť ne takovou rychlostí jako sazby hypoték. „Stoupá s každým týdnem a předpokládáme, že s příchodem září vzroste až o desetikoruny na metr čtvereční,“ míní Brož.

Kdo si tedy vezme do ruky kalkulačku a zjistí, že hypotéka pro něj bude již příliš drahá, měl by hledat nájemní bydlení co nejrychleji. „Lidé budou mít obecně hlouběji do kapsy, takže je jasné, že i majitelé začnou tlačit na cenu, zvlášť když se dá očekávat rekordní poptávka,“ upozornil Brož.