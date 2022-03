Chátrající objekt nedaleko centra města není právě nejpůsobivější a Hrádečtí s ním chtějí něco udělat. Na jeho proměně pracují už několik let, od roku 2015 kdy město areál továrny koupilo. A vypadá to, že se opět posunou o kus kupředu.

„Benar město řeší už drahnou dobu a aktuální dotační programy z plánovacího období 2021 – 2027 skýtají možnost, že by se z nich dala celá řada projektů v Benaru financovat. Například bychom mohli žádat o finance přímo z programu na řešení brownfieldů, který spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu, dále se otvírá možnost z operačního programu životní prostředí. Teď aktuálně je velká šance s Benarem něco udělat,“ řekl Josef Horinka, starosta Hrádku nad Nisou. Částka odhadnutá na celou rekonstrukci továrny byla vyčíslena na tři čtvrtě miliardy korun.

Otázka pro starostu Hrádku nad Nisou: Co chystáte ve městě nového?

Město se snaží řešit objekt jako celek, ale je jasné, že najedou se celý areál nepromění, ale bude se přetvářet postupně, po etapách. „Ateliér David z Liberce nám udělal veškeré studie a investiční záměr, co byl mohl areál obsáhnout, ať je to poliklinika, bydlení, archivy, depozity a tak dále, tak už se posouváme do fáze jednotlivých budov. Na každou z nich vznikají jednotlivé studie, a pak je možné žádat o dotace. Nyní stojíme před postupným zahájením soutěže na projektovou dokumentaci jako takovou, což bude hodně nákladné, ale bez projektu se nikam neposuneme,“ vysvětlil starosta Horinka.

Zdroj: DeníkPrvním počinem při přetváření továrního areálu by mohlo být vybudování zázemí pro volnočasové aktivity ze zadní výrobní haly. Objekt má propadlou střechu a dlouhodobě do něj zatéká, nicméně je podle statiků stabilní. Jeho první dvě patra mají železobetonovou konstrukci a poslední je tvořeno konstrukcí dřevěnou. Dojde k jejímu sejmutí a opětovnému vybudování nejvyššího podlaží. V suterénu jsou v plánu sklady a nad nimi například bezbariérová komunitní posilovna a tělocvična pro kickbox, sál pro cvičení pilates, malá horolezecká stěna nebo trampolíny a další zázemí pro sport.

Hrádecké rockové léto oslaví osmnáctiny. Vystoupí i finští Waltari

Naopak neodvratná demolice čeká výrobní halu, kde voda vykonala své, konstrukce se začala kvůli nestabilnímu podloží propadat, poklesly podlahy a opět chybí střecha. Odborníci proto raději rozhodli o zbourání objektu. Hledá se dále způsob využití bývalé kotelny, která je vysokým železobetonovým skeletem s velmi pevnou konstrukcí, a tak by její zbourání bylo velmi drahé. Využita bude také administrativní budova areálu z Václavské ulice. A jako memento doby chtějí Hrádečtí nechat stát i vysoký tovární komín.

Nyní je před zastupiteli rozhodnutí, zda tedy odstartovat první projekt proměny Benaru, a to zmíněnou zadní halu, v níž by vznikla sportoviště. Lidé proměnu vnímají vesměs dobře. „Benar vypadá otřesně a jsem ráda, že s ním chce město něco dělat. Už se toho tady povedlo udělat hodně, tak snad dopadne i toto. I když to bude dost práce,“ okomentovala plány radnice paní Ivana z Hrádku. Podobný názor má i Kateřina Ferlesová z Hrádku: „Je super, že se taková nehezká míst v Hrádku likvidují a vznikají místo nich mnohem příjemnější a pro život lidí ve městě praktičtější věci. Těším se, až bude továrna proměněná.“