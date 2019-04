Deník Slevový týden? To je akce, která při nákupech šetří vaše peníze

Deník jsou moderní a dynamické noviny, jejichž redaktoři nejenže promítají nejnovější žurnalistické trendy do svých článků, na své weby a na sociální sítě, ale také si velmi váží svých čtenářů. Několikrát do roka tak pro čtenáře chystáme zajímavé bonusy přímo na stránkách našich novin. Tím aktuálním bonusem je akce nazvaná Deník Slevový týden. A aby se pro vás nakupování stalo pohodlným a efektivním, vypracovali jsme pro vás podrobný návod na to, jak si akci pořádně užít.

Na nákupy s Deníkem. | Foto: Shutterstock

Slevový týden a nabídky firem, které se k nám přidaly, budou vidět ve všech nosičích vydavatelství Vltava Labe Media. Deník a jeho přílohy mají více než 5 milionů čtenářů. A slevová nabídka se dostane úplně ke všem. „Kupony zveřejníme v okresních vydáních Deníku, v týdenících, v Deníku Extra, což jsou noviny, které dostávají lidé zdarma do schránek,“ uvedl ředitel Deníku Petr Marek. Čtenáři slevovou nabídku najdou v Deníku Extra 6. 4., v magazínu Ženy 11. 4., v sobotní příloze Víkend 6. 4. a bude také ve všech týdenících, které budou na stánku v 15. týdnu. A na co naše vydavatelství při pořádání této akce vsadilo? Na jednoduchost, dostupnost a užitečnost. Základem všeho je unikátní slevová karta. „Čtenáři v novinách najdou nejen nabídku konkrétního prodejce, ale také slevovou kartu, kterou budou prokazovat nárok na slevu, a to i opakovaně. Slevovou kartu je možné stáhnout i z webu nebo si ji zobrazit v aplikaci. Nemůže se tedy stát, že by si některý zákazník nemohl užít slevový týden, protože nesehnal svůj výtisk novin,“ uvedl Petr Marek s tím, že podrobné informace najdete na webu denik.cz.

Autor: Redakce