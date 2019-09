„Jednou z cest, jak předcházet sociální nouzi nejen u žen, je podle nás systematické finanční vzdělávání. K finanční gramotnosti matek samoživitelek bohužel v České republice patří i to, aby věděly, jak zajistit levné a zdravé stravování pro sebe a své děti,“ konstatují autorky a autoři kuchařky.

K napsání příručky se podle svých slov inspirovali „kuchařkou pro chudé“, kterou loni představilo ministerstvo práce a sociálních věcí. „Snažili jsme se tedy co nejvíce vyhnout konzervám a polotovarům, klademe důraz na levné základní potraviny, které jsou považovány za zdravé, například luštěniny, obiloviny nebo brambory,“ konstatuje koordinátorka organizace Zdeňka Pecharová.

Spolek pro ochranu žen přitom vznikl, aby pomáhal ženám, které se musejí ze sociálních důvodů věnovat prostituci. „Více než polovina z nich jsou matky samoživitelky,“ říká Pecharová. Odhaduje přitom počet žen, které musejí vykonávat tuto práci z finančních důvodů, na devadesát procent celkového počtu prostitutek.

Bez alimentů

Samoživitelkám se přitom v Česku nedaří příliš dobře. Jak již bylo řečeno, na živobytí jim zůstává zhruba deset tisícovek měsíčně. A nejedná se o okrajový problém, v neúplných rodinách žije podle statistiků téměř 250 tisíc dětí, jiné odhady mluví až o půl milionu.

Situaci samoživitelům často komplikují jejich bývalí partneři, kteří neplatí na děti výživné nebo ho platí pozdě. „Samotných neplatičů – ať už chronických nebo občasných – je pak kolem 115 tisíc,“ říká Iveta Novotná, ředitelka programu Vaševýživné.cz provozovaného Asociací neúplných rodin. Každý rok pak tisícovky „neplatičů“ řeší dokonce policie. S trestním oznámením na úřady dorazí jen část samoživitelek.

Zálohované výživné

Ministerstvo práce proto připravilo zákon o zálohovaném výživném, kdy by za neplatící rodiče přispíval na děti stát. „Projednávají ho komise Legislativní rady vlády,“ říká mluvčí úřadu Kristýna Křupková.

Zálohované výživné by podle důvodové zprávy k zákonu stát platil pouze tehdy, pokud by na dlužníka byla vedena exekuce nebo byl odsouzen. Jeho výše by se pohybovala od 15 do 25 procent průměrné mzdy v národním hospodářství. Ta nyní mírně přesahuje 34 tisíc korun.