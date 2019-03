Chudoba a nedostatek peněz. Desetitisícům dětí v Česku chybí zdravotní péče

S nedostatečnou zdravotní péčí se v Česku potýká 2,7 procenta dětí. To je v přepočtu více než 47,6 tisíce osob mladších šestnácti let. Vyplývá to z informací zveřejněných evropským statistickým úřadem Eurostat. Problémy mají zejména děti samoživitelek či z chudých lokalit.

Česká republika je na tom v tomto ohledu na páté nejhorší příčce v Evropské unii a hluboko pod jejím průměrem, který se pohybuje na 1,8 procenta. „Tento podíl byl mírně vyšší u dětí žijících v domácnostech s jedním dospělým,“ konstatují evropští statistici. Jinými slovy jsou na tom hůře mladí lidé žijící v rodinách samoživitelů a samoživitelek potýkajících se s nedostatkem peněz. STÁT SE DIVÍ Ministerstvo zdravotnictví je ovšem těmito údaji poněkud překvapeno a příliš s nimi nesouhlasí. Není podle něj zřejmé, z jakých zdrojů autoři studie čerpali. „Je s podivem, že za námi skončily státy jako například Finsko, Švédsko či Belgie, které nám jsou obvykle v mnoha věcech příkladem,“ říká mluvčí úřadu Gabriela Štěpanyová. Pobyty astmatiků: Pojišťovna vyplácela stamiliony, i když věděla o chybě Přečíst článek › Poukazuje přitom na skutečnost, že je v Česku propracovaný systém povinných preventivních prohlídek pro děti, jejichž součástí je i očkování proti různým chorobám či sledování jejich vývoje. Jenže podle bývalého šéfa Agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka je tu problém v podobě chudých lokalit. NEJSOU PEDIATŘI „Praxe z terénu říká, že je tam dostupnost lékařské péče výrazně horší než u běžné populace,“ míní Šimáček, který v současnosti působí v Institutu pro sociální inkluzi. Tělocvik? Děti jsou slabší a přibývá omluv. Může za to i virtuální komunikace Přečíst článek › Důvodem je prý mimo jiné nedostatek pediatrů, kteří si samozřejmě vybírají a příliš se jim nechce v sociálně vyloučených lokalitách působit. „Dětem tak chybějí preventivní prohlídky a standardní péče,“ dodává Šimáček s tím, že tam dochází i k menší vakcinaci obyvatelstva. Určité problémy v tomto směru připouští i ministerstvo. „Bohužel víme o tom, že jsou u nás děti, kterým se i přes veškeré úsilí lékařské péče nedostává,“ říká náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová. Ministerstvo ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem tak prý spustily nový projekt, v jehož rámci se pokoušejí vyhledat děti s nedostatkem lékařské péče. Chybí nám lékaři, upozorňují menší města. Nefunguje lákání na byt ani ordinaci Přečíst článek ›

Autor: Pavel Cechl