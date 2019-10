Když dojde řeč na deskové hry, masmédia se předhánějí v bombastických titulcích. Česko je Mekka her a hlavolamů, píší jedni, Česko jako herní velmoc, píší druzí. „Silná slova používají právem, z deskovek je opravdový fenomén a jejich popularita dál stoupá. S tím souvisí vyšší a vyšší nároky zákazníků, kteří oceňují pestrou nabídku a ptají se po původních autorských hrách. Za to jsme moc rádi, protože naší dlouhodobou filozofií je podpora domácích tvůrců,“ uvedla Ivana Maršálová, marketingová ředitelka Dino Toys.

Nejde o žádné prázdné marketingové fráze, Dino v posledních letech uvedlo hned několik autorských her. Trhákem se stala rodinná hra Farao: Tajemství prastaré hrobky, v níž se hráči stávají archeology a pátrají v prastaré pyramidě. Od loňského uvedení se prodalo přes 5000 kusů. Tato strategická hra vyniká netradičním námětem i variabilitou herního plánu, vymyslel ji Jiří Slavík a vznikala ve spolupráci s českými egyptology. O atraktivní grafické zpracování se postaral Petr Štefek.

Stejný ilustrátor je podepsaný také pod horkou novinkou Diamantový les, dětskou hrou, jejíž předností je na pohádkový příběh navázaný mizící herní plán.

Kouzelný les

„Trpaslíci se za měsíčního svitu vydávají do kouzelného lesa, kde hledají sbírku diamantů. Pravdou je, že procházení temných území a odhalování kartiček variabilního herního plánu je známý princip. Trpaslík ale v Diamantovém lese dílek, ze kterého odjede, otáčí opět lícem dolů. Je to zdánlivý detail oproti známým hrám, ale na hráče jsou tak kladeny zcela jiné nároky a vnáší to do hry silný paměťový prvek. Je to princip svázaný s příběhem – trpaslík s malou lucerničkou bloudí po lese, v noci nevidí nic než své blízké okolí a jen na něm záleží, jak dobře si pamatuje cestu, kterou prošel,“ popsal autor Oldřich Rejl.

Při vymýšlení hry se Rejl inspiroval i u Williama Shakespeara. „Večer, kdy mě napadl princip hry a ruku v ruce její téma, jsme šli do divadla. Již nevím, jaká to byla hra, kde vystupovala postava raráška, nezbedného skřítka motající ve hře osudy postav. Ze Shakespeara jsem tak nevnímal prakticky nic, protože jsem na pódiu viděl jen trpaslíky hledající diamanty a raráška tvořícího vylomeniny,“ vysvětlil, díky čemu Diamantový les obohatil o nezbedné rarášky, kteří svými kousky tuto paměťovou hru lehce ztěžují.

Rejl si pochvaluje spolupráci s Dinem, našel v něm ideálního partnera pro vydání hry. „Děkuji týmu v Dinu, že věnovali hře příkladnou péči,“ vzkázal tradičnímu výrobci z Mnichova Hradiště. Podobnou zkušenost má s Dino Toys také další známý český herní stavitel Tomáš Uhlíř, který stojí za letní senzací Louka jak vyšitá. Strategická hra s originálním textilním plánem byla představena v červnu a je doslova miláčkem recenzentů.

Českou tradici má i další horká novinka Dina Stratego: Maršál a špión, kterou letos po letech vrací na český trh. S ní je spojeno jméno Ladislava Mareše, zakladatele největšího českého výrobce her. Mareš v osmdesátých letech přišel nejen s fenomenální hrou Dostihy a sázky, pro něž našel inspiraci v legendárních Monopolech a která letos slaví 35 let, ale také právě se strategickou hrou Maršál a špion, původně vydanou v edici PaN (Papír a nápad). Dino Toys jejím letošním vydáním pod zahraniční licencí navazuje na řadu oživených retro her, mezi které patří Kamionem po Evropě nebo titul Z pohádky do pohádky.