Umět správně hospodařit je dovednost, bez které se nikdo z nás neobejde. Čím dříve naučíte děti rozumět penězům, tím násobíte jejich šanci na úspěch a snižujete riziko, že skončí v dluhové pasti. Češi se v ní totiž ocitají příliš často právě pro nedostatečnou znalost, jak své peníze spravovat. Každý desátý trpí chudobou a další milion lidí se ocitá na její hranici.

| Foto: Česká spořitelna, a.s.

Ideální je dovolit dětem, aby toho co nejvíce zažily na vlastní kůži, ne si o penězích a rodinném rozpočtu jen četly. Jednou z přirozených cest, jak na to, je kapesné. „Z průzkumu, který jsme si letos nechali zpracovat, vyplynulo, že nějaké peníze dostávají od svých rodičů čtyři z pěti dětí ve věku 8-15 let, ale pravidelné kapesné má jen polovina dětí," říká David Hubáček, který je v České spořitelně zodpovědný za finanční vzdělávání.