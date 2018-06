Deutsche Bank neprošla testem Fedu. Byla by v USA v případě krize ohrožena

Americká divize německé Deutsche Bank neprošla zátěžovými testy amerického Federálního rezervního systému (Fed), který plní funkci americké centrální banky. Ten v pravidelných testech zkouší, jak by jednotlivé peněžní ústavy obstály v případě finanční krize. Deutsche Bank měla podle Fedu v částech svého podnikání vážné a rozsáhlé nedostatky.

Není to poprvé, co se německý finanční dům dostává do problémů. V květnu oznámil, že propustí sedm tisíc lidí, je totiž už tři roky ve ztrátě. V 58 zemích světa zaměstnává na 97 tisíc lidí.

Problémy měly v testech ale i Goldman Sachs a Morgan Stanley, které sice prošly, ale jen s podmínkami. Testováno bylo 35 bank, z toho jich prošlo 31. Uvedl to list Financial Times.

Test měl dvě hlavní část. První se zabýval tím, zda banky mají dostatek kapitálu, který jim umožní ustát případnou krizi. Druhá část testu, která je ostřeji sledovaná, se zaměřovala na to, co se svým kapitálem banky plánují, například jaké odměny chtějí vyplatit akcionářům ve formě dividend.

Deutsche Bank neprošla druhou částí testu. Podle Fedu trpí „materiální slabostí“, chybí jí kontrolní mechanismus při kapitálním plánování a má také problémy s předpovídáním krizových sitaucí. Nemůže tak převést část finančních prostředků z USA do své centrály v německém Frankfurtu.

První částí prošlo všech 35 bank. Problémy měla i State Street sídlící v americkém Bostonu.

Goldman Sachs a Morgan Stanley sice testy prošly, nebude jim ale povoleno zvýšit částku, kterou chtěly vyplatit svým akcionářům. Goldman Sachs tak letos může vyplatit akcionářům dividendu ve výši 6,3 miliardy a Morgan Stanley 6,8 miliardy dolarů.

Fed testy provádí každoročně od roku 2008, kdy v USA vypukla vážná finanční krize, která následně zasáhla i další části světa. Téměř každý rok má nějaká banka problémy. Minulý rok to bylo poprvé, co prošly všechny banky. Testy ale byly každý rok tajné, letos je to poprvé, co je Fed zveřejnil.

Banka uvedla, že bude pracovat na zlepšení situace. „Naše americká divize podnikne významná investice ke zlepšení svého kapitálového plánování a kontrolního mechanismu,“ zní její reakce.