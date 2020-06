Se založením Celopražského fondu veřejných investic by zcela souhlasila jen necelá čtvrtina firem, naopak proti se vyslovila třetina. Největší část developerů se přiklání ke vzniku fondu, ale je proti povinnosti do něj přispívat podle předem daného klíče. Devět z deseti developerů uvedlo, že by odvody navýšily cenu nemovitostí.

Některé městské části, jako Praha 7 a Praha 12, už při jednáních s developery o novém projektu o příspěvek žádají. Třeba Praha 7 si počítá 500 korun za čtvereční metr. Příspěvek ale není vynutitelný.

„Developer na základě plánovací smlouvy s obcí vyčlení část peněz na investice do občanské vybavenosti. Výše příspěvku či pomoci, například formou vybudování infrastruktury přímo developerem, je individuální a závisí na velikosti projektu, lokalitě nebo už vybudované infrastruktuře,“ popisuje preferovanou praxi Petr Beneš, ředitel firmy Geosan Development.

Majiteli společnosti Trigema Marcelu Souralovi vadí na modelu plateb do fondu to, že není předem jasné, na co konkrétně peníze půjdou.

Bez garancí

Proti vzniku celopražského fondu je ředitel developmentu ve skupině CTR Ján Horváth: „Jednalo by se o další formu daně, za jejíž zaplacení stejně plátci nikdo nic negarantuje, dokonce ani dodržování zákonných lhůt. Investoři už odvádí DPH z kupní ceny bytu a korporátní daň ze zisku, to by mělo efektivní veřejné správě stačit.“

Podle Horvátha by měl stát spíše přerozdělovat existující daňové výnosy tak, aby zůstal větší podíl v lokálním rozpočtu, kde výstavba vzniká.

Fond veřejných investic, kam by přispívali všichni developeři, naopak prosazuje největší bytový developer Central Group. Peníze by se dělily napůl mezi městskou část a magistrát. Městské části by pak ale neměly blokovat přípravu projektů, třeba při napojování na veřejnou infrastrukturu.

Zdroj: Deník