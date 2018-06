Nový tobogan na olomouckém bazénu otevřel. Vyšel na 25 milionů

Antonínovo pekařství - malé řemeslné pekařství v Praze, hledá pro své nové provozovny, pekaře/ky slaného i sladkého pečiva. Jsme malá rodinná pekárna, velmi pěkné prostředí, směny 12h. krátký/dlouhý týden, denní i noční. Požadujeme chuť do práce a ochotu učit se. Nabízíme možnost ubytování, velmi zajímavý plat 24-30.000 Kč, veškeré příplatky, týden dovolené navíc, stravenky, zam. výhody, pečivo zdarma. Místo prac.: Antonínovo pekařství.

Stavebnictví - Stavebnictví Zedník 13 000 Kč

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) Zedník. Požadované vzdělání: nižší střední. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč, mzda max. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Z:20.6.2017.A:28.6.2018.Místo výkonu práce Bílovec. Upřesňující informace: běžné zednické práce na stavbách - zdění, omítky atd. Pracovní doba od 6:30 do 15:00 hodin. Řidičský průkaz výhodou. Telefonický kontakt od 14:00 do 15:00 hodin a osobní kontakt na výše uvedené adrese od 14:30 do 15:30 hodin.. Pracoviště: Salveko invest s.r.o.- bílovec, Ostravská, č.p. 314, 743 01 Bílovec 1. Informace: Radim Nikel, +420 775 302 050.