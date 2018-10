Dieselgate nekončí. Policie vtrhla do kanceláří Opelu v Hesensku a Porýní

Restaurace na Václavském náměstí hledá do svého týmu samostatně účtující servírky/číšníky. Možnost nadstandardního celoročního výdělku (základ 16.000 Kč+denní tipy dle tržeb). Každý má svůj rajon a sám si účtuje, každý má svoje velmi zajímavé denní tipy. Pracovní smlouva a přihlášení na úřady (zdravotní a sociální pojištění samozřejmostí) ihned při nástupu. Nástup možný ihned. Info:

Administrativa - Administrativní pracovnice 16 000 Kč

Administrativa Přijmeme administrativní pracovnici do řeznictví v ČB. Pracovní náplň je vedení interního účetnictví (pokladna, sklad - program winshop, související administrativa). Pracovní doba: 11h – do 18:30. Praxe výhodou, nástup možný ihned. Zaměstnancům dáváme stravenky, plat je jim zasílán do 5. dne v měsíci, jsme schopni zajistit i bydlení.