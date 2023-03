Řidiči se v budoucnu nebudou muset stresovat z pokuty při cestách kvůli zapomenutým dokladům. Nově bude možné používat průkazy i dokumenty uložené ve speciální aplikaci v mobilním telefonu. Projekt má být spuštěn v závěru roku.

Policejní kontrola. Namísto hledání všech potřebných osvědčení v budoucnu postačí mobilní telefon. Za hranicemi ale řidiči s českou novinkou nepochodí | Foto: Deník/Michal Burda

Plastové kartičky nechat uložené doma na bezpečném místě, přesto mít potřebné průkazy stále u sebe. Možnost využití mobilního telefonu jako úložiště dokladů chystají úředníci.

„Pokud půjde vše podle plánu, v půlce června bude vládě předložen návrh novely zákona o právu na digitální služby a dalších souvisejících zákonů. Koncem roku by tak zákon mohl být schválen a podepsán prezidentem,“ sdělila mluvčí kabinetu vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše Anna Urbanová.

Využívat chytrý mobilní telefon i k předložení průkazu či dokladu je běžnou záležitostí například ve Finsku, Velké Británii, Austrálii, USA či třeba v Kosovu. Češi však plastové kartičky musí zatím nosit u sebe.

Novinka na silnicích: Po autoškole dostanou lidé řidičák jen na zkoušku

Česká vláda se přitom rozhodla zavést a spustit vlastní projekt elektronické digitální peněženky s názvem eDokladovka dříve, než plánovala. Původně zamýšlela vyčkat na projekt Evropské unie. Ta totiž připravuje vlastní systém pro všechny členské státy nazvaný Elektronická peněženka digitálních identit. Česká verze, která by měla být spuštěna koncem roku, se po jejím spuštění stane její součástí.

„Aplikace eDokladovka je mezikrokem v přípravě takzvané evropské digitální peněženky, která bude implementována zřejmě od roku 2026 a bude nabízet nahrání dalších dokumentů, jako pojištění, potvrzení o vzdělání, e-recepty, cestovní dokumenty jako letenky či povolení k pobytu,“ vysvětlila Urbanová.

O povinnost nepůjde

Důvodem, proč se Česko rozhodlo nečekat, je podle Úřadu vlády pro digitalizaci to, že mobilní telefony jsou již dnes zcela běžně využívané k platbám. Uživatelé pomocí nich nakupují jízdenky, obhospodařují svůj bankovní účet. „V první fázi bude možné nahrát do aplikace občanský průkaz. Rádi bychom, aby už v první fázi byl v aplikaci i elektronický řidičský průkaz,“ podotkla Urbanová.

Modernější způsob nošení dokladů nebude povinný. Každý uživatel chytrého telefonu si bude moci aplikaci stáhnout a vyzkoušet z Google Play či App Store, popřípadě kdykoliv odinstalovat a přestat používat.

Nutnost předkládat řidičský průkaz v podobě plastové kartičky bude brzy minulostí. Řidičům postačí aplikace v telefonu. Novinka ale zatím nebude povinná a lidé s ní nepochodí ani v zahraničíZdroj: Shutterstock

Fungovat by měla na principu aplikace Tečka, kterou se prokazovala bezinfekčnost v době pandemie covid-19. V aplikaci tedy nebude ofocená plastová kartička, ale doklad se nahraje s digitálním podpisem. Při kontrole uživatel ukáže vytvořený QR kód.

„Kontrolní aplikace komunikuje s aplikací pomocí rozhraní Bluetooth a bezpečným způsobem kontroluje integritu a pravost údajů či dokladu. Ověření dokladu bude fungovat i v offline režimu mobilního zařízení. Uživatel si může ověřit, jaká data poskytuje ke kontrole,“ popsal generální ředitel Státní tiskárny cenin Tomáš Hebelka.

Statisíce řidičů musí žádat o výměnu průkazu. Ušetřit mohou jednu cestu na úřad

Obavy ze zneužití kopií průkazů a dokladů uložených do digitálního prostředí jsou podle odborníků zbytečné. „Ukradnout lze i plastové kartičky, dají se vyrobit velmi zdařilé napodobeniny. Naopak ochrana v digitální podobě je v mnohých případech vyšší než u fyzických podob průkazů. Vždycky je to ale o konkrétním technickém řešení, o tom jak bude zabezpečené,“ vysvětlil prezident ICT Unie a zároveň viceprezident Hospodářské komory České republiky Zdeněk Zajíček.

Do ciziny s kartičkou

I když by rok 2024 mohl být rokem, kdy čeští šoféři budou vozit pouze digitální „kopie“ průkazů v mobilu, za hranicemi s nimi nepochodí. I nadále platí povinnost vozit klasické plastové kartičky. Změna by měla nastat nejspíše za tři roky, kdy by již mohl být funkční projekt evropské digitální peněženky a tedy i možnost se prokazovat digitálně.

„Než bude v Unii plně zavedena evropská digitální peněženka, která bude obsahovat i průkaz totožnosti uznávaný napříč státy EU, bude mít občan povinnost mít u sebe při cestování klasické doklady. A to občanský průkaz nebo cestovní pas,“ upozornila Urbanová.

Místo dvou dokladů jeden. Z oběhu postupně zmizí velké technické průkazy

Česko se zatím snaží dohánět ztrátu v digitálním světě. Řidiči mohou od začátku loňska při silniční kontrole předložit zelenou kartu v digitální podobě ve svém mobilu, na podzim poslanci schválili zrušení papírového velkého technického průkazu. Údaje o vozidle proto budou vedené pouze elektronicky.

Už více než čtvrt roku funguje také nový Portál dopravy. Ten mimo jiné umožňuje žádat o výměnu řidičského průkazu i v případě odcizení či ztráty elektronicky. V letošním roce by Portál dopravy měl obdržet další novinky – třeba možnost zaplacení správního poplatku on-line.