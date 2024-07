Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo informační systém pro stavební řízení. Nově bude možné stornovat dokumenty, nebude nutné ručně doplňovat oprávněné osoby nebo se zrychlí serverové služby. Na síti X to uvedl ministr Ivan Bartoš (Piráti). Další úpravy se podle něj připravují. Elektronický systém stavebního řízení se spustil od července, řada úřadů si stěžuje na jeho vady.

„Umožnili jsme lokálním adminům změnit zpracovatele dokumentu včetně úřadu, takže když podatelna správně nepředá dokument, má to řešení. Místní správce taky dostal možnost dokument stornovat. Zrychlili jsme volání serverových služeb. Upravili jsme přebírání stavu vypravení z elektronické spisové služby. Přidali jsme doručenku do popisu vypravení dokumentu. Dokumentace v BPP balíčku se teď lépe zobrazují na celé obrazovce. Opravili jsme vícenásobné doručení u nově vypravených dokumentů. Když přidáte dotčený orgán jako účastníka, tak se rovnou vyplní údaje a není nutné zadat oprávněnou osobu,“ vyjmenoval ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) změny.

Podle Bartoše by příští změna informačního systému měla umožnit načítání seznamu parcel a účastníků řízení do šablon nebo hromadně ztotožnit účastníky řízení. Ministerstvo pro místní rozvoj se podle něj snaží ulehčit úředníkům práci a dodat jim, co od aplikace potřebují.

Úřady v Česku mají dál potíže s novým on-line systémem stavebních řízení, podle nich má řadu vad a spíše jim ztěžuje práci. Bartoš už dříve přiznal potíže s přechodem do nového režimu řízení a radnicím slibuje skoro měsíc po spuštění systému podrobný manuál. Opozice nový systém kritizuje, první místopředseda ANO Karel Havlíček ho označil za největší propadák v historii zavádění jakéhokoli veřejného nástroje v České republice od revoluce.

Nový zákon přinesl změny

Nový stavební zákon začal platit 1. července pro všechny typy staveb. Norma například ruší dvojí povolování staveb a územní a stavební řízení slučuje do jednoho. Stavební úřady mají samy obesílat ostatní úřady a získat jejich vyjádření v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Na konci by mělo být jediné razítko pro stavebníka. Řízení má být pro všechny účastníky v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších systémů a veškerá dokumentace je on-line. Úřady a stavebníci mají komunikovat v propojených systémech.

Stavební úřady se podle ankety ČTK kromě potíží s fungováním nového systému potýkají s nárůstem počtu žádostí o stavební povolení původní papírovou formou za červen, před startem nového systému. Radnice trápí nedostatek úředníků a obávají se jejich odchodu kvůli přetížení stavebních úřadů.