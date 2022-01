Zaručený podpis patří mezi nejvyšší formy „digitálního ztotožnění člověka“ a lidé je mohou použít ke komunikaci s firmami a především úřady a státními institucemi. To vše bez nutnosti si zakládat datovou schránku.

Obrovský zájem

O službu je přitom velký zájem už nyní. První české banky spustily bankovní identitu v prvním čtvrtletí minulého roku, dosud si ji zřídilo přes pět milionů klientů internetového bankovnictví a v plné verzi ji využívá pětice bank. „Alespoň jednou ji ke komunikaci se státem a firmami využilo přes 600 tisíc osob, toto číslo stále roste,“ prohlásila Goulliová.

Lidé podle ní zejména oceňují, že nemusí chodit na úřady a další instituce a vše potřebné si zařídí na dálku, on-line a hlavně v době, kdy se jim to hodí. „Naší ambicí je, aby každý klient internetového bankovnictví v komunikaci se státem a firmami aktivně využíval,“ podotkla Goulliová.

Klienti oceňují, že si při použití bankovní identity nemusí vytvářet nová přístupová hesla. Bankovní identita proto láká i další peněžní ústavy, jež se k ní dosud nepřipojily. Příkladem je Banka Creditas, která na její přípravě nyní pracuje. „Předpokládáme spuštění služby bankovní identita v první polovině tohoto roku,“ uvedla mluvčí Creditas Lucie Brunclíková.

V prvním čtvrtletí se spuštěním bankovní identity počítá také například UniCredit Bank. „Přesné datum ale ještě nemáme, protože musíme splnit různé požadavky a certifikace,“ řekl mluvčí banky Petr Plocek.

Bankovní identita

Tvůrci bankovní identity tvrdí, že je již nyní nejčastěji využívaným prostředkem pro komunikaci se státní správou. Věří také, že rostoucí počet uživatelů přiláká k jejímu využití další poskytovatele služeb. „Jsou to spojené nádoby: vyšší počet uživatelů bude vytvářet tlak na zapojení dalších subjektů, jak na straně státu, tak v soukromé sféře,“ tvrdí Goulliová.

Že se o rozšíření digitálních služeb do životů běžných Čechů starají právě banky, není překvapením. Lidé totiž důvěřují, že jsou u nich jejich data v bezpečí. Potvrdil to průzkum, který před měsícem pro Českou bankovní asociaci (ČBA) uskutečnila výzkumná agentura Ipsos. Podle průzkumu bankám v tomto směru důvěřuje 72 procent lidí, zatímco státním institucím jen 31 procent a svým zaměstnavatelům jen necelá čtvrtina.

Co to je bankovní identita a jak funguje?



- systém umožňující ověřené přihlašování k internetovému bankovnictví i službám eGovernmentu (elektronické komunikaci se státní správou)

- přímý přístup přes ikonu na webových stránkách k ní mají klienti některých bank, kteří u nich využívají elektronické bankovnictvi

- lze ji použít k elektronickému podpisu různých smluv bez nutnosti zřídit si datovou schránku

- nyní k ní může mít přístup přes pět milionů klientů českých bank

- tyto banky svým klientům bankovní identitu poskytují automaticky a zdarma

- využívání bankovní identity je dobrovolné

- nyní bankovní identitu v plném rozsahu na základě akreditace u ministerstva vnitra umožňují svým klientům AirBank, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a Moneta, v testovacím provozu (pro využití kontaktu se státem) je u Raiffeisen bank

- k projektu se zatím dále připojily i Equa bank, Fio banka, mBank a v první čtvrtině roku to bude i UniCredit Bank a chystá se i Creditas.