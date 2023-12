Lživá investice: S výhledem rychlého zisku lidé zlodějům odevzdají statisíce

Inzerát vypadal lákavě. Sliboval vysoké zhodnocení investovaných peněz do známé energetické společnosti. Dva důchodci z Rakovnicka tedy zareagovali na internetový inzerát a okamžitě se jim ozval člověk, který se vydával za investičního poradce. Pro lepší komunikaci oběma navrhl, aby si do svých počítačů nainstalovali program umožňující vzdálený přístup. Tím však získal přístup on do jejich internetového bankovnictví. Ve chvíli, kdy jim z účtu zmizely peníze, uvědomili si, že něco nehraje. Stali se obětí takzvaného investičního podvodu, přičemž každý ze seniorů přišel o více než dvě stě tisíc korun.