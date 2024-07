Přechod na elektronické systémy pro stavebníky se neobešel bez problémů a zmatků. A nejde jen o prvotní komplikace s přihlášením úředníků, tedy záležitosti dočasného rázu. Konkrétní kritické připomínky má Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR. Podle jeho zástupců současný systém digitálního stavebního řízení nelze zatím považovat za funkční.

Upozornili na praktické nedostatky. „Například nelze vyhledávat podle katastrů, ulic, čísla popisného a podobně. Je nutné vyplňovat osobní údaje i po přihlášení pomocí identity občana. Stále chybí úplný výčet dotčených orgánů státní správy - dle informace z ministerstva pro místní rozvoj se základní automatizace očekává (až) v říjnu,“ sdělil předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Jan Holický.

Podle sdružení navíc digitální stavební řízení trpí absencí klíčových funkcí, které jsou nezbytné pro efektivní správu a řízení stavebních projektů. „Například není funkční propojení s ekonomickými systémy či lokálními spisovými službami,“ uvedli jeho zástupci.

Zásadní chyba

Poukázali také na údajnou právní problematičnost. A zásadní chybu. „Mnohé části digitálního stavebního řízení vykazují právní nedostatky, které mohou vést k právním sporům a komplikacím v soudních řízeních. Například je možné přepisovat záměry jiného stavebního úřadu,“ doplnil Holický.

Jak přiznal mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Petr Waleczko, možnost přepisu záměrů mezi úřady zástupci resortu už řeší s dodavatelem systému. Jiné stavební úřady mají dostat možnost jen vidět záměry, nikoliv je upravovat. Systémy chce resort v následujících dnech nechat opravit a doplnit o další funkce.

Zazněla i kritika na chybějící nebo nedostatečné proškolení úředníků. „Některá školení se na poslední chvíli rušila, testovací verze se neočekávaně měnila, příručku jsme obdrželi 28. června,“ tvrdí ústy Holického Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů.

Finální přípravu na poslední chvíli či až za pochodu Deníku potvrdily i některé úřady, jako ten v jihomoravském Blansku. „Minulý týden byli zaměstnanci extrémně zavaleni žádostmi, úřad byl stále plný lidí. Zaměstnanci se proto setkali jen se zkušební verzí, kterou i připomínkovali, ale zatím neměli čas ostrou verzi prozkoumat, protože stále řeší žádosti podle starého stavebního zákona," sdělila v pondělí mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Neplánovaný zkušební provoz

A právě nával na stavebních úřadech napříč Českem ve dnech a týdnech před spuštěním digitalizace stavebního řízení a účinnosti nového stavebního zákona pro všechny stavby je nyní patrně největší komplikací. Úředníkům přistály na stole stohy dokumentů na vyřízení těsně před obří změnou ve stavebním řízení. „Předpokládáme, že na množství žádostí, které do pátku přišly, budeme potřebovat nejméně půl roku," zmínila třeba mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková.

Nakolik tento nájezd stavebníků ovlivní další nové žádosti a zabrzdí stavebníky už v novém systému, je otázka. „Stavební úřady jsou nyní zavaleny žádostmi, které dorazily do 30. června, a jak se netají, bude jim trvat měsíce, než se s nimi vypořádají. Většinově až poté se budou muset vypořádat s tím, co jim přijde digitálně podle novely stavebního zákona. Ministerstvo pro místní rozvoj tak vlastně nepřímo a neplánovaně dostalo svůj čas na zkušební provoz, byť realizovaný již v 'plné palbě'," komentoval za Asociaci developerů Zdeněk Soudný.

Podle jejích zástupců se digitální stavební řízení v první vlně srazilo do prosté elektronizace, posílání souborů „stavební datovou schránkou“, ne příliš dobře technicky a právně zvládnutou, navíc fatálně nepřipravenou. Její pokračování – takzvaný geoportál, vzbuzuje u developerů podobné obavy.

Problém s přihlašováním? Špatné role

Do informačního systému stavebního řízení se v pondělí do patnácté hodiny přihlásilo přes 4000 úředníků napříč Českem. „Po technické stránce se start povedl a digitalizace stavebního řízení funguje. Nemáme informace o tom, že by měly systémy výpadky. Několik úřadů hlásilo potíže, nešlo ale o selhání informačních systémů,“ popsal start digitální stavebního řízení místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Ten už porodní bolesti avizoval dřív. „Náběh digitálního stavebního řízení se neobejde bez problémů. Nikdy to není jinak u velkých projektů soukromých firem a tohle je prostě velký krok kupředu v prostředí veřejné správy,“ uvedl.

Problémy s přihlašování ministerstvo vysvětlilo. „Správci místní sítě v některých případech úředníkům nepřiřadili správně jejich role. Některým úřadům už naše call centrum pomohlo tyto počáteční problémy vyřešit a administrátoři mají od nás k dispozici také detailní manuál,“ informoval ředitel odboru digitalizace a informačních systémů na ministerstvu pro místní rozvoj Petr Klán.