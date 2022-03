Továrna Giga Berlin má být klíčová pro další expanzi této značky elektromobilů na evropském, ale i světovém trhu. V současné době musí elektromobily Tesla Model 3 dovážet do Evropy z USA, elektromobily Tesla Model Y zase z čínské gigafactory Šanghaj.

Evropská továrna podle dostupných informací bude vyrábět nejprve autobaterie a elektromobily Model Y, později i Model 3 přímo v Evropě. Postupně údajně až půl milionu aut ročně.

Elon Musk do Berlína přiletěl již v pondělí svým soukromým tryskáčem, aby hned druhý den spolu s německým kancléřem Olafem Scholzem, ministrem hospodářství a ochrany klimatu Robertem Habeckem a braniborským premiérem Dietmarem Woidkem slavnostně zahájil provoz nové továrny.

Potenciální zákazníci však sáhnou patrně hlouběji do kapsy. Podle portálu Electrec.co automobilka zvýšila ceny aktuálních modelů v přepočtu o více než padesát tisíc korun. A to jen asi půl roku po posledním plošném zdražování. Nejlevnější Model 3 stojí dost přes milion korun, oficiální cenovka je 46 990 amerických dolarů, Model Y pak 62 990 dolarů.

Nedávno se kritici elektromobilů mrazivě pousmáli nad příspěvkem na sociální síti, kde zůstalo opuštěné auto s ikonickým logem na ulici ukrajinského města. „Tesla v Mariupolu. No, nikdo ji neukradne. Ve městě není elektřina“.

Ve světě se nicméně obří závody Tesly rozšiřují. Fungují už v americké Nevadě, Buffalu, čínské Šanghaji a nově v Braniborsku. Ve výstavbě je gigatovárna v texaském Austinu.

