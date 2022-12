Naopak loni se hospodářství již začalo zotavovat. „Situace v ekonomice byla o poznání příznivější. To vysvětluje dynamiku, proč jsou letošní dividendy o poznání vyšší než ty v loňském roce,“ konstatoval Marek.

Podle statistiky ČNB loni takto vyplacené peníze směřovaly v řádu desítek miliard korun zejména do Nizozemska, Německa, Lucemburska a Rakouska.

Velký odliv prostředků ve formě dividend přitom podle hlavního ekonoma společnosti BHS Štěpána Křečka znamená velkou zátěž pro domácí ekonomiku. „Je to dlouhodobý problém České republiky,“ tvrdí Křeček. Když se porovná odtok dividend s hrubým domácím produktem, patří podle něj Česko dokonce až na chvost žebříčku Evropské unie.

Příchod firem z vyspělých západních zemí byl přitom v době transformace české ekonomiky v 90. letech podle Křečka nezbytný. „Chyběl zde kapitál i zkušenosti," připomněl ekonom. Zahraniční investory politici lákali také výhodnými investičními pobídkami, aby zde budovali nové společnosti. „Teď se ale dostáváme do fáze, kdy si zahraniční investoři své zisky vybírají,“ podotkl Křeček. „Kapitál odtéká pryč z naší země do zahraničí. Bohužel tady chybí, což poškozuje její další rozvoj," míní Křeček.

Politici by proto podle něj měli zejména skončit s investičními pobídkami pro zahraniční firmy. „Mnohdy dostávají daňové prázdniny nebo dotace na nově vytvořená pracovní místa, což není fér k českým firmám,“ poznamenal Křeček.

Odliv peněz do zahraničí

Podle ekonomky Markéty Šichtařové ze společnosti Next Finance navíc svou roli hraje nynější inflace. Celková částka se proto může jevit vyšší než by si ve srovnání s loňskem zasloužila. „Když jsou peníze znehodnocené o pětinu, tak logicky v nominálních číslech stahované dividendy budou větší, ačkoliv reálně by třeba byly stejně velké,“ připomněla. „Dobré to pro nás samozřejmě není, ale dělat se s tím nedá vůbec nic,“ prohlásila Šichtařová na adresu odlivu peněz do zahraničí.

I kdyby je ale cizinci tyto prostředky znovu investovali v Česku, Čechům by se podle ní asi stejně příliš nezavděčili. „Umím si představit, že kdyby z těch reinvestovaných peněz zase chtěli v příštích letech čerpat vyšší zisky, tak bychom zase řvali, že si stahují ještě více dividend. Ale oni to nedělají pro naše krásné oči, ale aby měli ty zisky," konstatovala Šichtařová.

Marka ovšem odliv dividend z Česka příliš netrápí. „Není třeba se tím znepokojovat,“ tvrdí. Kdyby totiž stát zahaniční investory nějakým způsobem o jejich zisky připravil, dával by tím špatný signál pro případné zájemce o další investování. „Viděli by, že Česká republika nějakým způsobem znemožňuje svobodně podnikat a vydělávat investorům zisky normálním způsobem,“ vysvětlil.

Dividendy přitom podle Marka Čechům vlastně chybět ani nemohou, protože tyto prostředky už nejsou „jejich“. „Je to podobné, jako kdybyste si nárokovali sousedovu výplatu,“ podotkl.

Připomněl rovněž, že obdobně zejména v posledních deseti letech rostou také české investice v zahraničí. „Tudíž roste i objem dividend, které z nich vydělávají české firmy,“ uvedl. Protože jde o setrvalý trend, nelze vyloučit, že ve vzdálenější budoucnosti bude Česko v podobné situaci, jako nyní Německo či Nizozemsko. Tedy že naopak české zahraniční investice budou převažovat nad těmi, jež cizinci investují v tuzemsku.