Společnost J&T nám neumožnila zaplacení dluhu, napsal Tvrdík

Odvolaný místopředseda představenstva CEFC Europe Jaroslav Tvrdík na sociálních sítích uvedl, že CITIC Group dluh CEFC v pátek nesplatila. Podle něj v tom společnosti zabránily kroky J&T, která ve čtvrtek nahradila představenstvo CEFC krizovým managementem.

„Úvěry se mají platit včas, souhlas. Naše ale byly sporně předčasně zesplatněny. Původní termín byl 31. 7. 2018. V úterý dostal CITIC/CEFC termín zaplacení do dneška (do pátku) do 14:00. Nebýt včerejších (čtvrtečních) úkonů a při dodržení zákonné povinnosti součinnosti věřitele, bylo uhrazeno,“ uvedl Tvrdík na twitteru.

Znovu také ujistil, že společnost má připraveny peníze na zaplacení dlužných 450 milionů eur.

Spolumajitel J&T Patrik Tkáč již dříve na twitteru uvedl, že Tvrdík podal místo placení 40 předběžných opatření. "Jsme připraveni okamžitě přijmout platbu zákonnou cestou a odevzdat klíče," napsal Tkáč slovensky na sociální síti.

Jardo klame. Obrovské úsile nájsť dohodu ale stále bez úspechu. Namiesto platenia podal 40 predbežných opatrení. Sme pripravený okamžite prijať platbu zákonnou cestou a odovzdať klúče. https://t.co/xqbfh3Zacr — Patrik Tkac (@TkacPatrik) 18. května 2018

J&T zároveň uvedla, že ke změnám přistoupila i kvůli informaci, že CEFC chtěla zabránit věřitelům ve výkonu akcionářských práv. Podle právníků jsou kroky J&T v takovém případě standardním opatřením věřitele.