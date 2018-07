Dluhy za odpad: města jižní Moravy hrozí neplatičům i exekucí

Přes devět milionů dluží lidé břeclavské radnici za odvoz odpadu. Částka by bez problémů pokryla pětinu nákladů na největší letošní investici města – výstavbu smuteční síně a rozšíření městského hřbitova. Dostat dluh od lidí zpět však není jednoduché. Podobné zkušenosti mají i v ostatních městech kraje. Přístup radnic k vymáhání je nicméně rozdílný.

Například ve Vyškově dlužníkům, kteří nezaplatí v termínu, poplatek navyšují o polovinu. „Pokud ani tehdy nezareagují, pak peníze vymáháme exekučně a dluh se ještě navýší o exekuční náklady,“ vysvětlil vyškovský mluvčí Michal Kočí.

Momentálně Vyškov eviduje 1 641 lidí, kteří za odpad nezaplatili. Nejvyšší dluh má ten, jemuž se částka vyšplhala na dvanáct tisíc.

V Břeclavi řeší dluhy za místní poplatky vymáháním formou daňové exekuce. „Ale také vlastními silami, přihláškami do insolvence a využíváme i splátkové kalendáře. Kdo chce svůj dluh řešit, tomu vždy nabídneme řešení. O odpuštění penále jsme neuvažovali. Nebylo by to motivační pro ostatní obyvatele, kteří platí zodpovědně,“ řekl mluvčí Břeclavi Jiří Holobrádek.

Naopak ve Znojmě žádné penále u místních poplatků nezapočítávají. „Snažíme se dát lidem co největší prostor k tomu, aby zaplatili,“ popsala mluvčí znojemské radnice Zuzana Patrňáková.

Vyškovan Aleš Krejčí oceňuje postup vyškovské radnice. „Je správné, že neplatiči dostanou ihned pokutu. Vadilo by mi, kdyby zvolili postup jako ve Znojmě, nebylo by to spravedlivé vůči nám ostatním,“ řekl.

Díky zvyšování platů a důchodů jsou Blanenští při vymáhání dluhů za odpad úspěšnější než dřív. Právě v Blansku měli dřív městského vymahače. „V prvních měsících měl úspěch, ten se však postupně snižoval a následně naše spolupráce skončila. Už nemohl vymoci víc,“ vysvětlil vedoucí oddělení plateb a poplatků blanenského finančního odboru Jan Šustáček.

Upozornil, soukromý vymahač nemůže vymáhat dluhy za poplatky, pouze za nájem.

Právě nezaplacené nájmy jsou další problém, který musí města řešit. V Blansku za ně lidé dluží přes osm milionů. Podobnou sumu i v Hodoníně. „Vezmeme-li dluhy za odpad, což je víc než sedm milionů a dluhy na nájmu v městských bytech, dostaneme se na částku patnácti a půl milionu korun,“ poukázal mluvčí Josef Horníček.

Přibližně stejnou částku v Hodoníně ročně vkládají do třeba investic v pěti mateřských a čtyřech základních školách.

Dluhy obyvatel měst

• Blansko: 2 574 000 Kč (předchozí roky přibližně stejné

• Břeclav: 9 038 412 Kč (2017 – 8 848 649 Kč, 2016 – 11 908 485 Kč)

• Hodonín: 7 125 000 Kč

• Vyškov: 5 514 920 Kč (předchozí roky přibližně stejné)

• Znojmo: 6 990 449 Kč (2017 – 6 031 760 Kč, 2016 – 5 628 225 Kč)



Zdroj: radnice měst