/INFOGRAFIKA/ Lidem v exekuci se často vyplatí více sociální dávky než práce. Stát je chce proto motivovat zvýšením nezabavitelného minima.

Až o několik tisíc měsíčně si polepší rodiny lidí, jimž exekutoři pravidelně zabírají část mzdy na úhradu jejich dluhů.

Ministerstvo spravedlnosti totiž poslalo do připomínkového řízení novelu nařízení vlády, které zvyšuje minimální částku, již exekutoři nesmějí zabavit.

Ta by tak od července mohla například u osaměle žijícího člověka, který má přednostní pohledávky – třeba dluží na daních – vzrůst z 9338 korun na 12 452. U lidí bez přednostních pohledávek nebo živících děti by bylo toto minimum, které jim ze mzdy po všech srážkách zůstane, o něco vyšší.

Práce načerno

Spolu s ním se zvýší i hranice, nad kterou mohou exekutoři zabavovat mzdu bez jakéhokoliv omezení. „Smyslem navrhované změny je pozitivně motivovat dlužníky k tomu, aby si našli lépe placenou práci, případně aby přiznali tu část příjmů, která jim bývá vyplácena takzvaně na ruku,“ konstatuje tiskový mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Zjednodušeně řečeno se v současnosti lidem v exekuci nevyplatí například zažádat si o zvýšení mzdy, protože by jim rázem klesly sociální dávky a byli by na tom hůře. To v tom lepším případě. V tom horším pracují rovnou načerno.

Konec dávek

Podle kalkulačky, kterou nedávno představilo Centrum pro společenské otázky – SPOT, totiž u lidí při zvýšení příjmu z devatenácti tisíc na dvacet tisíc korun začíná být práce nevýhodná. U vyššího příjmu ztrácí nárok na dávky v hmotné nouzi, jako je třeba příspěvek na bydlení.

„Dlužníci tak často vykazují oficiální příjem mírně nad minimální mzdou, čímž jsou poškozováni jejich věřitelé, stát i samotní dlužníci, kterým se snižují výpočtové základy pro nemocenské nebo důchod,“ dodává Řepka.

Na zvýšení se podle informací Deníku shodují úřady s exekutory i občanskými poradnami radícími lidem s dluhy. „Je to krok správným směrem, ale je to stále poměrně málo,“ říká Radek Hábl.

Navíc to podle něj bude působit problémy u insolvencí, v jejichž rámci se mohou lidé po pěti letech odříkání zbavit dluhů úplně. „Jsou znevýhodněni oproti lidem v exekuci, kteří nemají přednostní pohledávky. Zůstává jim totiž ze mzdy méně a nyní se ty nůžky ještě rozevřou,“ dodal.