Kajínek propaguje vymahače. Dlužníka utéct nenecháme, říká omilostněný vrah

"Dlužníka s vašimi penězi utéct nenecháme. O útěcích totiž víme úplně vše. Jiří Kajínek, Mimosoudní vymáhání CZ," prohlašuje nejznámější český bývalý vězeň a omilostněný vrah Jiří Kajínek v reklamě, která propaguje firmu, fungující pod názvem Expozitura pro mimosoudní vymáhání a dražby.

Webové stránky společnosti Expozitura pro mimosoudní vymáhání a dražby zdobí velká Kajínkova fotografie. Pokud na ni kliknete, spustí se vám krátká rozhlasová reklama, v níž známý omilostněný vězeň promlouvá. Tato reklama by se podle informací deníku Aha! měla objevit od září i v rádiu. Slova o tom, že "o útěcích ví úplně vše", jsou přitom očividnou narážkou na Kajínkův útěk z věznice Mírov, k němuž došlo na podzim roku 2000.

"Pan Kajínek pro nás pracuje jako konzultant a poradce," tvrdí mladý ženský hlas na telefonním čísle, jež je uvedeno na webových stránkách společnosti nazvané Expozitura pro mimosoudní vymáhání a dražby. Jméno zmíněná telefonistka ale odmítá uvést s tím, že nechce, aby figurovalo v médiích - kontakt na někoho odpovědného sice přislíbí, ale nezašle. Na otázku, zda firmě připadá etické propagovat vymáhání dluhů prostřednictvím člověka, který byl odsouzen za nájemnou vraždu, reaguje stručně: "V době, kdy ta kauza byla aktuální, mi byly dva měsíce, takže mně je to dost jedno, řeknu vám."

Sám Kajínek podle deníku Aha! přijal nabídku proto, že se mu ze všech, co dostává, nejvíc zamlouvala. "Už jsem měl hodně nabídek, abych pro někoho natočil reklamu. Když ale přišla tahle, moc se mi to líbilo, poradil jsem se s paní doktorkou (přítelkyně Kajínka Magda Gubová, pozn. red. Aha!) a řekl si, že do toho půjdu," popsal deníku Aha! Kajínek.

Přesto však nejde ani zdaleka o jeho první kontakt s reklamním byznysem, tím méně pak s mediálním světem. Loni v listopadu se objevila jeho tvář na bonbonech nazvaných Kajínky, kde ji provázel slogan "Tak chutná svoboda". Bonbony prý na Kajínkovu vlastní objednávku sponzorsky vyrobil brněnský producent reklamních curovinek Premiera Sweet. "S Jiřím Kajínkem jsme se potkali asi před měsícem a půl na nějaké akci, kde vyjádřil přání, že by rád nabídl nějakou pozornost lidem, kteří za ním přicházejí na autogramiády jeho knihy. Vymysleli jsme tedy produkt a pro účely pana Kajínka jsme ho vyrobili," sdělil tehdy Dotyku majitel firmy Premiera Sweet Radomír Havlík.

Zmíněnou knihou myslel Kajínkovu autobiografii Můj život bez mříží, kterou dal známý vězeň dohromady ještě v době výkonu trestu a jejímž prodejem mohl vydělat podle odhadů médií kolem 400 tisíc. Další peníze pak získal díky prodeji práv ke svému příběhu producentovi celovečerního filmu Kajínek Petru Jáklovi.

Po propuštění Kajínek vystupoval v pětidílném televizním dokumentu o sobě samém Já, Kajínek, vyrobeném televizí Prima, a v dalším televizním pořadu U tebe nebo u mě, který produkuje pro změnu TV Barrandov a jehož průvodkyní je Alice Bendová (ta mimochodem ztvárnila v celovečerním filmu Kajínek roli ženy, u níž se vězeň skrýval po svém útěku z Mírova, a s filmovým představitelem Kajínka Konstantinem Lavroněnkem tam měla i odvážnou sexuální scénu). Mihl se i v reklamě jednoho rádia.

Firma Expozitura pro mimosoudní vymáhání a dražby vznikla podle obchodního rejstříku v roce 2013 pod názvem Dargent. Pod současným jménem působí od roku 2016.

Firma nabízí mimo jiné "služby soukromých detektivů". Její zakladatelkou a první jednatelkou byla Lucie Bruková, v současnosti jsou jednateli firmy Jan Staněk a Aleš Jurina. Vlastníkem firmy je podle obchodního rejstříku akciová společnost New Profi-CZ, v níž je Jurina provozním ředitelem a mezi jejíž akcionářky dřív patřila Bruková (v současnosti je podle obchodního rejstříku uloženo základní jmění firmy v 10 kusechs kmenových akcií na jméno). New Profi-CZ sdílí svou firemní adresu ve městě Plzeň s další podobně se jmenující firmou firmou Profi-CS, jejímž jednatelem a jediným současným společníkem je pro změnu Staněk.

V sociálních médiích vzbudilo zatím poslední Kajínkovo reklamní angažmá u některých uživatelů odpor a rozpaky. "Jak prezident zlegalizoval byznys se strachem," podotkl na svém twitterovém profilu ke zmíněné reklamě sarkasticky investigativní novinář Jaroslav Kmenta, který navíc sdílel podobně negativní názor advokáta Petra Němce. Podle toho představuje "marketingové využití vraha Kajínka zastrašování lidí při vymáhání pochybných pohledávek".

Jiní si dělali z nového Kajínkova angažmá spíš legraci: "Hmm, neměl by se Kajínek zastavit u Andyho a těch úředníků, co odpustili penále, zeptat se na Čapák?" reagoval na Kmentův tweet uživatel Radek Němec.

"Pokud by se chtěl Kajinek jednou stát prezidentem, tohle je určitě nejlepší cesta…" napsal pro změnu Pavel Capouch.

"Jiří Kajínek má na Primě pořad. Mělo to být na TV Barrandov, ale Jirka nesouhlasil s názvem ´Kájínek Jaromíra Soukupa´," reagovala na mediální vytíženost známého propuštěného vězně (a na nemenší mediální vytíženost jednoho majitele televize) uživatelka Markéta Gregorová.

"Kajínek tváří vymahačské firmy. Příště by mohl podpořit třeba zbrojaře," podotkl sarkasticky webový titul Forum 24.