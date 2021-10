Aukce proběhne v pátek 15. října jako sálová, prostřednictvím internetu a po telefonu. Pokud by to protipandemická opatření neumožňovala, aukce na uvedeném místě se konat nebude, proběhne pouze on-line a po telefonu. Účastníci aukce mohou svoje nabídky zadávat i před termínem konání aukce přes aukční limitní systém. Aukce obsahuje 576 položek, mezi nimiž budou kromě mincí i medaile, vyznamenání a bankovky.

Vyvolávací cena dukátu z roku 1772 činí 250 tisíc korun, podle odborných odhadů by částka mohla vystoupat až na 600 tisíc. Příznivci numismatiky budou mít k dispozici také dukát Josefa II. či keltský mušlovitý statér stejného typu, jaké byly součástí pokladu.

Dukát 1772 Karla Egona z Fürstenbergu bude dražen jako položka číslo 269. Je velice vzácný a je ražen právě z roztaveného keltského poklad. Odhaduje se, že jeho cena by mohla vystoupat až na 600 tisíc korun | Foto: se svolením společnosti Macho & Chlapovič

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.