Do Berlína bez dieselu. Soud rozhodl o zákazu vjezdu do některých ulic

Floristka P1 Přijmeme floristku s praxí do kamenného obchodu na Prahu 1, krátký/dlouhý týden. Nástup možný ihned! Příjemné pracovní prostředí. Výhodné platební podmínky - HM 23.400 Kč.

Řemeslné práce - Řidič VZV - až 42 000 Kč/m, smlouva na dobu neurčitou 35 000 Kč

Hledáte zaměstnání, kde je běžné si vydělat mzdu v rozmezí 35 000 až 42 000 Kč měsíčně? Pro našeho významného klienta hledáme pracovníky na různé pozice do skladu, kde většina zaměstnanců opravdu na tuto mzdu dosáhne, ale ti šikovnější si vydělají až 60 000 Kč měsíčně. Záleží opravdu jen na Vaší pracovitosti, jakou výplatu si odnesete. NEJEDNÁ se o agenturní zaměstnávání, nástup je přímo do kmenového stavu společnosti. Místo výkonu práce je v Modleticích u Prahy, kam se jednoduše dostanete autobusem ze zastávky Opatov. Co bude Vaší náplní práce? Příprava palet pro obchody pomocí vysokozdvižného vozíku. Přeprava prázdných palet a odpadu na vyhrazená místa. #5eBWI