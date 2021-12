Chovatelé drůbeže a ptactva jsou povinni řídit se Nařízením státní veterinární správy vydaném k zamezení šíření nebezpečné nákazy. To je aktuálně vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno na webových stránkách města České Budějovice společně s mapou dotčeného území, informačním letákem pro chovatele a sčítacím listem drůbeže a jiných ptáků v drobnochovu.

Ochranné pásmo a pásmo dozoru kolem ohniska Husova kolonie.Zdroj: KVS

„Od pondělí 27. prosince začne sčítání chovů na území města. Vyzývám všechny chovatele, aby nejpozději do 5. ledna 2022 nahlásili své chovy prostřednictvím sčítacích listů, které jsou rovněž k dispozici v listinné podobě na Infocentru magistrátu města na náměstí Přemysla Otakara II. Chovy mohou nahlásit i telefonicky v pracovní dny od 27. prosince na krizové lince 702 168 593, a to v době od 8 do 16 hodin,“ uvedl primátor Jiří Svoboda s tím, že Krajskou veterinární správou budou v uvedeném období prováděny kontroly plnění všech nařízených povinností včetně nahlášení chovů drůbeže.

Veterináři začali likvidovat 1500 hus z Rybářství Nové Hrady

V minulých dnech byla kvůli napadení ptačí chřipkou zlikvidována například většina šlechtitelské ho chovu hus Rybářství Nové Hrady.

Ochranným pásmem se stanovují: Celá katastrální území České Budějovice 1 až 7, Hodějovice, Hlinsko u Vráta, Úsilné a Vráto a část Českého Vrbného. Více na webu města zde.