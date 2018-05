Hamburk jako první německé město zakázal vjezd starším dieselům

Hamburk je prvním německým městem, které omezilo vjezd starších dieselových aut do centra. Od dnešního dne pro ně platí zatím zákaz vjezdu do dvou hlavních ulic. Jde o významný symbolický krok, časem bude opatření zřejmě zavedeno i v dalších evropských městech.

Auta, která nesplňují emisní normu Euro 6 mají zakázaný vjezd na hlavní třídu Max-Brauer-Allee, která se svou délkou 580 metrů protíná město v jeho severozápadní části. Opatření se zavádí také na 1,6 kilometru dlouhé Stresemannstrasse, kde platí zatím pro kamiony.

Porušení zákazu je pokutováno částkou 25 eur pro osobní auta a 75 eury pro kamiony, uvádí německá televize Deutsche Welle.

Ve městě, kde žije 1,7 milionu lidí, je registrováno přes 300 tisíc dieselových aut, zákaz se dotkne přibližně 168 tisíc z nich. Celkem v Německu jezdí 15 milionů dieselových aut.

Nové pravidlo oslavují environmentalisté, nadšeni z něj ale nejsou automobilky, jelikož jim poklesne poptávka po autech s dieselovými motory. „Hamburk se posouvá kupředu, jsem si jist, že další města budou následovat,“ uvedl předseda strany německých zelených Cem Özdemir.

Zavedení zákazu oslavovala také skupina Greenpeace. „Hamburk dává naději stovkám tisíc lidí, kteří žijí u hlavních ulic a musejí denně dýchat špinavý vzduch,“ prohlásil mluvčí organizace Niklas Schinerl. Podle něj však symbolické gesto problém zatím nevyřeší. "Město by mělo více investovat do alternativních způsobů dopravy, jako jsou autobusy či vlaky, postavit by mělo také více cyklostezek," dodal.

Nová restrikce si ale vysloužila i kritiku. „Takto se dopravní zácpy a škodlivé emise přesunou jen do jiných míst,“ poznamenal pro agenturu DPA Paul Schmid, mluvčí nevládní organizace BUND zabývající se ochranou životního prostředí. Podle něj by dávalo větší smysl přijmout podobný zákaz na celonárodní úrovni.

Znečištění ovzduší především ve velkých městech je trnem v oku jak samotných obyvatelů, tak zástupců měst a aglomerací, ekologických organizací a v neposlední řadě i orgánů Evropské unie. Podle Světové zdravotnické organizace je špatné ovzduší v metropolích zodpovědné za úmrtí tří milionu lidí ročně. O zákazu starších dieselových aut dříve rozhodl německý spolkový soud.