Dvě studené sprchy naráz: s novým rokem vtrhlo do Česka citelné zdražování a proti tomu ekonomika přestává „šlapat“. Dokládají to včera oznámená data Českého statistického úřadu.

Celková míra drahoty vyjádřená inflací v lednu meziročně vyskočila o 3,6 procenta. To je nejvíce od roku 2012. Tak velký cenový skok ekonomové nečekali a líbit se to nebude ani centrální bance.

Podle některých analytiků není vyloučeno, že národní banka letos ještě jednou „zakročí“ a zvýší své sazby. To by se následně projevilo ve zdražení úvěrů (hypoték), na druhou by si možná polepšili drobní střadatelé, kteří mají své úspory na spořicích účtech.

Co se děje, že peněženky lidí tolik „krvácejí“? „Lednový meziroční růst spotřebitelských cen byl znatelný u celé řady základních potravin,“ konstatuje ekonom BHS Štěpán Křeček.

Jídlo i neřesti

Jen namátkou: cena vepřového masa vzrostla o 18,9 procenta, cena uzenin o 12,2 procenta, cena ovoce o 14,7 procenta a cena zeleniny o 7,1 procenta.

„Připlatí si i milovníci neřestí, kteří doplatí na růst spotřebních daní,“ připomíná Křeček. Alkohol je dražší o pět procent a cigarety o dvě procenta. To je však teprve začátek, protože na začátku roku se stále ještě doprodávají zásoby levnějšího zboží z doby před lednovým zvýšením daní.

Celkově obchodníci využili možnosti poslat ceny vzhůru i proto, že domácnosti byly loňský rok „při chuti“ a stále utrácely. Jejich útraty pak držely celou ekonomiku.

Jenže peněženku rodin opět potrápí náklady na bydlení. Kvůli deficitu nových a volných bytů i vinou nefunkčního stávajícího stavebního zákona vystřelilo nájemné o 4,2 procenta. O pět procent větší částky jsou i na účtech za vodné a stočné a skoro tři procenta více stojí i plyn.

Národní banka už dříve uvedla, že tolerovat hodlá jen inflaci kolem tří procent. „Vyšší než předpokládaná inflace zvyšuje pravděpodobnost, že Česká národní banka zvýší své úrokové sazby nebo je alespoň ponechá na současné, poměrné vysoké úrovni delší dobu,“ odhaduje hlavní ekonom Czech Found Lukáš Kovanda.

Čemu se navíc nevyhneme, je nejspíše další chřadnutí české ekonomiky. Ta podle včerejších předběžných dat zpomalila loni svůj růst na 2,4 procenta. I to je pro ekonomy mírným zklamáním.

„Na českou ekonomiku zkrátka od poloviny loňska viditelněji doléhají problémy německého hospodářství. Tuzemský průmysl, jenž je na tom německém citelně závislý například jako subdodavatel, zbrzdil loni od října celou českou ekonomiku,“ připomíná Kovanda. Pro letošek by tak považoval za slušný výsledek růst české ekonomiky o dvě procenta.