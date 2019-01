Výpis z rejstříku trestů, obchodního či živnostenského rejstříku nebo zjištění stavu řidičského bodového konta. A také informace o změnách v katastru nemovitostí, ale i podání daňového přiznání či vystavení nových dokladů. To vše zdarma a hlavně bez únavných front na úřadech umožňuje datová schránka. Připojit se na ni lze třeba z pohodlí vlastního domova.

Datová schránka. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Fotobanka ČTK/Martin Štěrba

Datové schránky mají Češi k dispozici už deset let. Využívají je všechny státní úřady i firmy, většinu lidí se úřadům ovšem dosud o jejich výhodnosti přesvědčit nepodařilo. Vlastní datovou schránku si dosud zřídila pouhá dvě procenta dospělé populace. To by se mělo změnit, kdyby se splnily plány ministerstva vnitra.

„Banku v mobilu dnes obsluhuje 4,5 milionu Čechů a my chceme, aby podobný počet v budoucnu využíval i datové schránky,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Přesvědčit je má nová verze stránek, kterou ministerstvo spustí v pondělí. Kvůli změně systému proto o víkendu čeká datové schránky technická odstávka, a nebudou dostupné. Hned poté se ale lidé budou moci do své datové schránky dostat i přes mobil nebo tablet. Také by se mělo zlepšit propojení s Portálem občana i elektronickým občanským průkazem.

Zbývá změnit zákon

Pokud všechno půjde tak, jak si úředníci přejí, mělo by být možné zřídit si jejich prostřednictvím datovou schránku elektronicky, lidé by tedy již nemuseli na Czech Pointy České pošty.

Zbývá jen změnit zákon. „Ministerstvo vnitra je připraveno. Předpokládám, že do příštího roku tahle změna bude k dispozici,“ uvedl náměstek ministra vnitra Jaroslav Strouhal.