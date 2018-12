V podhůří Jeseníků a Králického Sněžníku se s největší pravděpodobností objeví vlaky soukromého dopravce Leo Express Tenders.

Konkrétně na tratích z Ústí nad Orlicí do Mlýnického dvora u Štítů a z Dolní Lipky do Hanušovic. Veřejnou dopravu má zajišťovat od prosince 2019 po dalších deset let.

Vstup soukromého dopravce na dvojici tratí schválili v polovině prosince zastupitelé Pardubického kraje, který osobní regionální dopravu na těchto tratích financuje. Nyní budou obě strany vyjednávat o konkrétní podobě smlouvy.

Lepší vozy než ČD

Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického byla důležitým faktorem při rozhodování modernizace vozidel.

„Leo Express je připravený nabídnout lepší a modernější vozidla oproti národnímu dopravci České dráhy. Bonusem společnosti Leo Express je možnost přímého spojení Pardubic s polskou Wroclawí a napojení turistické oblasti Kralický Sněžník,“ řekl hejtman Netolický.

Na spěšné vlaky na elektrifikované trati z Ústí nad Orlicí do Lichkova a dále na Polsko hodlá dopravce nasadit elektrické jednotky Stadler FLIRT, na osobní vlaky pak motorové jednotky Alstom LINT.

„Všechny naše vlaky budou bezbariérové, klimatizované a bude v nich k dispozici Wi-fi připojení. Vidíme na Letohradsku a Králicku velký turistický potenciál, který chceme rozvíjet, včetně atraktivního spojení do sousedního polského Kladska,“ uvedl Peter Köhler ze společnosti Leo Express.

Spojení na Dolní Moravu

Součástí nabídky Leo Expresu je zajištění návazných autobusových spojů na Dolní Moravu.

Vesnice na česko-moravském pomezí se v posledních letech stala významným turistickým cílem. Návštěvníci ze širokého okolí však do ní míří téměř výhradně auty. Veřejnou dopravou je pro ně těžce dostupná, zajíždí do ní jen místní autobusy z Králík.

Na obou tratích dosud zajišťovaly dopravu České dráhy desítky let starými vozy 810 nebo jejich modernizovanou variantou, soupravou RegioNova.

Jedna jízdenka stačit nebude

Cestujícím příchod Leo Expresu do regionu nepřinese jen výhody. Kdo dnes chce cestovat například ze Šumperku do Králík, stačí mu jedna jízdenka Českých drah. Se zavedením nového systému bude potřebovat jízdenky dvě.

„Jak na dráze přibývá soukromníků, je to s lístky složitější. Musím si hlídat, s jakým vlakem jedu. Dopravci si také vzájemně neuznávají slevy,“ řekl Michal Šťastný, který vlakem často cestuje.

Tyto problémy odstraní jednotný národní tarif na železnici, s jeho zavedením se počítá až v roce 2020. Do té doby bude ve vlacích na Králicku platit jen tarif Pardubického kraje IREDO.