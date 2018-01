Do Karlových Varů začne z Moskvy létat nízkonákladová společnost Pobeda

Počátkem 17. února letošního roku bude nově dvakrát týdně zajišťovat spojení mezi Moskvou a Karlovými Vary nízkonákladová společnost Pobeda. Letenky začala prodávat o Vánocích.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Letadla bude společnost Pobeda posílat z moskevského letiště Vnukovo, Karlovy Vary jsou její první destinací v Česku. První letenky začala podle webu idnes.cz společnost prodávat 26. prosince loňského roku. Minimální tarif je 499 rublů včetně letištních poplatků.

Do konce zimního letového řádu letošního roku chce dopravce v tomto tarifu nabídnout minimálně sto letenek.

„Velice mě těší, že jako jediní v republice můžeme cestujícím nabídnou lety od této nízkonákladové společnosti, která je zároveň jedním z nejžádanějších dopravců na ruském trhu,“ konstatoval pro idnes.cz náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pro dopravu Martin Hurajčík.

Podle Hurajčíka kraj i vedení letiště stále aktivně vyhledává nové příležitosti. Navázali například spolupráci s bývalým manažerem Českých aerolinií a pozdějším ředitelem pražského letiště Jiřím Posem.

Vstup mladé a dynamické společnosti na tradiční linku z Moskvy vítá i ředitel letiště Václav Černý. Podle něj tím karlovarské letiště poprvé v historii získalo nízkonákladového dopravce.

Černý věří, že provoz nové linky bude úspěšný a rychle si získá svou klientelu. A to zejména tu, která dnes využívá levnějších letů do Prahy a následnou pozemní dopravu do Karlových Varů.

Společnost Pobeda vznikla v roce 2014. Je členem skupiny Aeroflot a létá s moderními letadly typu Boeing 737 – 800. Cestujícím nabízí tarify v průměru o dvacet až 25 procent nižší než u klasických dopravců.