Zavřené dveře, prázdné výlohy. V této podobě viděli dlouhá léta Brňané palác Jalta. To se změní už za dva měsíce, kdy pusté prostory nahradí restaurace, galerie s módními obchody nebo kinokabaret.

Na jaře se tak na Dominikánské náměstí lidé podívají z oken nové restaurace. Nahradí původní podnik Neptun. „Restaurace ponese název Srdcovka Jalta a bude odkazovat na původní vlastníky objektu,“ popsal majitel paláce Richard Saliba.



Do nově opravené Jalty se lidé vydají také za filmy. Uvnitř totiž vznikl kinokabaret pro přibližně 250 diváků. Výzvu pro stavbaře představoval vstup do kinosálu. „Portál nad vchodem jsme nemohli opravit, protože byl příliš zkorodovaný. Proto jsme vytvořili záměrně nedokonalou kopii, která pasáž hezky doplní,“ popsal Saliba.

Zachovat prvorepublikovou podobu paláce se majitelé snaží v celém objektu. Pomáhají jim dobové snímky. „Nebyli jsme si jistí, jak má například pasáž vypadat. Před několika měsíci se ale našla historická fotografie z otevření Jalty. Rozhodli jsme se z ní vycházet,“ vysvětlil Saliba.





Historie paláce Jalta



- Stavba paláce Jalta skončila v roce 1929. Uvnitř se nacházelo kino a restaurace.

- Od roku 1934 patřila Jalta státu, a to až do roku 1989, kdy se znovu stala soukromým majetkem.

- V roce 2006 se majitelem Jalty stalo Brno, které budovu s předchozím vlastníkem Miroslav Lekešem vyměnilo za lukrativní pozemky v centru.

- Roku 2009 se radní Brna rozhodli chátrající Jaltu prodat.

- O sedm let později palác za 101 milionů korun koupil její současný vlastník Richard Saliba.

Až na několik bytů a pasáž v přízemí je palác už opravený. V nejvyšším, šestém poschodí sídlí rakouský konzulát. Níže v budově mají své kanceláře architekt Petr Pelčák a ateliér dvojice Chybík+Kristof. „Sháněli jsme větší prostory v centru. Rekonstrukce Jalty se časově trefila do našeho největšího růstu,“ vysvětlil architekt Michal Krištof. Spolu se svým kolegou byli prvními novými nájemníky v Jaltě.



Opravy začaly v paláci loni v létě. Majitele přišly na přibližně 120 milionů korun. Podle advokáta Zdeňka Joukla, který má rekonstrukci na starost, stavbaři dokončí práce už brzy. „Dopředu jsme jednali s památkáři i dalšími úřady, abychom předešli komplikacím,“ uvedl Joukl.

Památkáři, kteří na rekonstrukci dohlíží, jsou s výsledkem spokojení. „Část budovy je chráněná. Druhá nyní čeká na zapsání na seznam památek“ oznámila za Národní památkový ústav Klára Báčová.



Rekonstrukci vítá Kancelář architekta města Brna. „Ještě jsme neměli možnost si interiéry prohlédnout. Z oprav máme radost. Vydáme se do Jalty v rámci procházek s architektem,“ sdělila za kancelář Jana Běhalová.