Do českých supermarketů by ale mohly ve větším zamířit i prvotní suroviny. Regály s ukrajinským zbožím nabízí například projekt Ucare by FoodTech Shelf, který na Ukrajině vybírá a domlouvá dodavatele, kteří by mohli jídlo nejen do Česka, ale i celé Evropské unie dodávat. „Ukrajinští výrobci mohou evropským maloobchodníkům nabídnout řadu svých produktů. Patří sem dlouhodobě skladované masné výrobky, pochutiny, ořechy, med, cukrovinky, rybí výrobky, konzervy, potraviny nebo nealkoholické nápoje,“ vyjmenovala manažerka Ucare by FoodTech Shelf Halyna Melnyková.

„K dnešku máme více než sto výrobců připravených k okamžitému vývozu. Všechny jejich výrobky splňují unijní i americké normy,“ doplnila Melnyková.

Kromě nového sortimentu má mít tato spolupráce pro obchody výhodu také v tom, že jim může přilákat nové zákazníky. „Ukrajinští uprchlíci si budou moci koupit své oblíbené výrobky z domova,“ vysvětlila manažerka. Část zisku z prodeje chce organizace věnovat na dobročinné účely a na obnovu země.

Nejde o absolutní novinku

Ukrajinské potraviny ale nejsou v Česku absolutní novinkou. „Pokud jde o země mimo Unii, nejvíce agrárních produktů dováží Česko právě z Ukrajiny. Importuje se především líh, zmrazené borůvky a maliny, vyloupané vlašské ořechy, čerstvé drůbeží maso, včelí med, slunečnicový olej a pekařské droždí,“ vyjmenoval mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Na dovoz ukrajinských potravin bylo také dočasně, minimálně do letošního června, v rámci celé Unie zrušeno clo. Případné ukrajinské regály v supermarketech ale potřebují především pravidelné a nerušené dodávky.

Podle Jelfimovové lze nicméně bez větších problémů zatím do Česka dostati tak specifické zboží, jako jsou třeba sušenky a dorty z řemeslných pekáren. „Samozřejmě je válka, a tak je situace složitá. Ale zatím jsme problémy s dodávkami neměli, naštěstí všechno běží jak má,“ přiblížila podnikatelské zkušenosti.

Potraviny z Ukrajiny se již nyní objevují v řadě řetězců po celé Evropě. Najdete je například v Tesku, Aldi, ve Sparu, Lidlu nebo Kauflandu.