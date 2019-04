„Pravidelné linky Smartwings, tedy Heraklion, Rhodos, Antalya a Burgas během letní sezóny z Pardubic operovány nebudou. Důvodem je uzemnění letadel Boeing 737 MAX,“ potvrdila Deníku mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

K uzemnění letadel došlo pod dvou tragických leteckých nehodách v Indonésii a Etiopii.

Smartwings má ve flotile celkem sedm letadel Boeing 737 MAX a dalších devět měla společnost obdržet do začátku letní sezóny. „Vzhledem k rozsahu dopadů, které globální uzemnění letounů na naši společnost má, se tak není možné se nepříznivým efektům zcela vyhnout,“ dodala Dufková.

Pro pardubické letiště je to druhá špatná zpráva za tento týden. Už na jeho začátku totiž společnost Ryanair oznámila, že na období od 2. července do 26. října nebude létat z Pardubic do Londýna.

