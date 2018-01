Plzeňský prazdroj navyšuje výrobní kapacitu. Do pivovaru již dorazily nové tanky

Na více než 88 tisíc hektolitrů piva týdně a 3,5 milionu hektolitrů ročně navýší Plzeňský Prazdroj výrobní kapacitu. Stane se tak poté, co spustí třetí varnou soustavu, na jejíž výstavbě se nyní pracuje.

Tanky dával na místo obří jeřáb.Foto: Plzeňský Prazdroj

Její nezbytnou součástí budou cylindro-kónické tanky, které zvýší kvasnou kapacitu. První tři z deseti tanků dorazily do Plzně ve čtvrtek.

"Reagujeme na stále rostoucí spotřebu Pilsner Urquell u nás i ve světě a to zejména na asijských trzích. Navýšení kapacity varny nám umožní dodávat pivo z plzeňského pivovaru do celého světa v té nejvyšší kvalitě,“ vysvětluje manažer závodu Stanislav Hamara. V následujících týdnech do pivovaru nainstalují další součásti kompletní varné soustavy - měděné kotle pro rmutování, scezovačku i kotel pro vaření mladiny.

Plzeňský Prazdroj nyní vyváží pivo do více než 50 zemí po celém světě a je největším exportérem českého piva. „Prémiovému ležáku se dobře daří zejména v Koreji, kde se jeho prodej meziročně zvýšil o 40 %,“ uvádí marketingový ředitel Plzeňského Prazdroje Grant McKenzie.