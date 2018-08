Do prodeje pozemků po bývalé Textilaně v Liberci možná zasáhne město

/ANKETA/ Prodej pozemků je aktuálně v plném proudu a zájem o ně projevilo i město.

Blaupunktem se dnes prohání jen vítr a mladí dobrodruzi.Foto: VLP / Jelínek Jiří

Devět hektarů nezastavěné plochy v bezprostřední blízkosti centra města. O lukrativní pozemky po bývalé továrně Textilana, kde mělo původně vyrůst nákupní centrum, už nemají zájem jen developerské firmy. Nově se o jejich koupi začíná zajímat i samo město.

Pozemky nyní vlastní holandský holding, který je v insolvenci a nemovitostí se zbavuje. Radní v úterý schválili vypracování dvou znaleckých posudků na cenu dotčených pozemků. O tom, zda město následně podá nabídku na jejich koupi, budou rozhodovat zastupitelé pravděpodobně v září.

Do rady v úterý materiál předložili Starostové pro Liberec. „Je to cesta, jak by se k pozemkům mohlo město dostat a přímo ovlivnit podobu celé té oblasti,“ uvedl primátorův náměstek Ivan Langr, který pozemky označil za strategické. „Neznamená to ale, že je musíme hned zastavět. Mohou sloužit jako územní rezerva, dokud se nerozhodneme, co tu chceme. Nabízí se kombinace bydlení, služeb, případně kanceláří,“ doplnil.

Vedení města ale přichází částečně „s křížkem po funuse“. O bývalé Textilaně radní jednali až na základě článku Libereckého deníku, prodej už je přitom v plném proudu.

NABÍDEK JE VÍC

Deník přinesl zprávu o probíhajícím prodeji jako první regionální médium před dvěma týdny. Informaci o prodeji tehdy potvrdila marketingová manažerka firmy Colliers Marcela Veselá. Právě Colliers prodej pozemků zprostředkovává. Jenže společnost už dostala několik jiných nabídek, které na rozdíl od té městské přišly včas. Lhůta pro jejich podání vypršela 11. května.

Zda před soukromými developpery získá přednost město, není při vědomí délky a složitosti všech jeho rozhodovacích procesů úplně jisté. Společnost Colliers nechce do uzavření smlouvy jednání komentovat. Proti možné koupi pozemků vystoupili radní zvolení za hnutí ANO včetně primátora Tibora Batthyányho. „Existuje zde vážný zájemce z řad soukromých investorů. Nevím, proč by to mělo řešit město,“ řekl.

Zástupci současného vlastníka jednali s primátorem už na začátku letošního roku. Podle Batthyányho se zajímali o to, jakou výstavbu na současných pozemcích umožňuje územní plán. „Žádná nabídka na odkup ze strany města ale nepadla,“ dodal primátor. Kolik současný vlastník za pozemky získá, není v tuto chvílí zřejmé. Jasno by mělo být na přelomu roku.