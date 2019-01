Letošní rok bude na Pardubicku ve znamení investic hlavně do kultury či sportu, ale i dopravy a školství.

Na začátku roku už odstartovala rozsáhlá rekonstrukce Zámku Pardubice, která se dotkne paláce i hospodářských budov. Vyjít má na 119 milionů korun, Pardubický kraj má z Evropské unie (EU) získat 95 milionů korun. „Stavební práce vycházejí z generelu dlouhodobé prezentace Zámku Pardubice jako pernštejnské rezidence,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek.

Uložení sbírek

V říjnu by měla skončit výstavba depozitáře pro Východočeské muzeum v Pardubicích za 94,4 milionu korun, 69 milionů korun pokryje dotace z EU. „Budeme tam mít vhodné prostory pro uložení sbírkových fondů s kapacitními rezervami na 20 let a adekvátní zázemí pro rozvoj sbírkotvorné činnosti. Tento bezbariérový objekt bude splňovat technické i klimatické požadavky pro optimální uložení sbírek,“ řekl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Dokončena by měla být také rekonstrukce Příhrádku, která z EU získá 44 milionů korun. Vzniká tam Knihovní centrum U Vokolků na Příhrádku. „Stavební práce by měly být hotové do konce roku,“ řekla mluvčí kraje Zuzana Nováková.

Pokračovat bude rovněž oprava hradu Kunětická hora. Jedná se o objekty 5. a 6. brány, navazující trakt bývalé dvořanské světnice a vestavbu v severní linii nádvoří. Projekt řeší i zázemí pro návštěvníky. Hrad by měl získat podobu, kterou mu téměř před sto lety dal významný architekt Dušan Jurkovič. Celkově budou opravy stát bezmála 80 milionů korun, 61 milionů má projekt získat z Evropské unie. Rekonstrukce by měla skončit v roce 2021.

Peníze do dopravy

Peníze půjdou i do dopravy. Dopravní podnik města Pardubic chystá modernizaci odbavovacího systému za 36,3 milionu korun, podpora z Evropské unie má být 25,5 milionu korun. Ve vozech bude možné platit nejen Pardubickou kartou, ale také čipovými kartami jiných dopravců a bank.

Investovat se bude také do školství a sportu. Na konci dubna by měla být hotová výstavba 25metrového bazénu v Aquacentru Pardubice za 65 milionů korun. Využívat ho bude i plavecká škola. „Tím by se v 50metrovém bazénu a zóně aqua uvolnilo místo pro veřejnost. Z kapacitních důvodů tak považujeme výstavbu bazénu jako nutnou,“ popsala náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. Radnice na stavbu opakovaně žádala o dotaci, té se však nedočkala.

Město Pardubice má v rozpočtu vyčleněny i peníze na zahájení prací na vůbec největší stavbě – rekonstrukci Letního stadionu, která si vyžádá více než půl miliardy korun. Zchátralý areál se má proměnit v moderní fotbalový stadion pro nejvyšší soutěže.

Železniční uzel

Největší investice poputují do okresu v roce 2020, kdy má začít rozsáhlá přestavba železničního uzlu Pardubice za čtyři miliardy korun.