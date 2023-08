Zvyky klientů, kteří jezdí na Lipensko, se změnily. Lipenští podnikatelé se shodují, že ti kteří přijedou, šetří. Do restaurací chodí jen málo, zvažují příjezd do poslední chvíle a zkracují termíny pobytu.

Lipensko je oblíbeným místem pro dovolenou. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Není nic divného na tom, že prázdninová návštěvnost oblíbené turistické oblasti Lipenska je jako na houpačce. Na počátku července, kdy bylo pár dní volna, bychom tu těžko hledali volné lůžko, ve zbytku července už zájem turistů trochu opadl. Druhá polovina prázdnin podle předsedy Turistického spolku Lipenska Jiřího Mánka slibuje opět vyšší zájem.

„Ono je to obdobné každý rok. Na svátky, které jsou krátce po vysvědčení, je plno k prasknutí, pak zbytek července nápor trošku zvolní a opět se plní první tři týdny v srpnu. Týden před počátkem školního roku je to již opět slabší. Faktem ale je, že do restaurací chodí lidí o něco méně, než v minulých letech. Naopak je velká část klientů, kteří záměrně vyhledávají září a říjen, protože zkrátka chtějí větší klid,“ popisuje Jiří Mánek.

Určitě je podle něj tradicí také to, že lidé sledují počasí a rozhodují se na poslední chvíli. „Nicméně ve srovnání s ostatními destinacemi, kde turisté letos schází citelněji, jsme na tom na Lipensku dobře, protože máme co nabídnout, lidé to vědí, a proto k nám jezdí,“ popisuje předseda Turistického spolku Lipenska.

Lidé jezdí, ale obrací každou korunu

Lipenští podnikatelé se ale shodují, že lidé, kteří přijedou šetří. Tohoto faktu si všímá i Aneta Korandová z Kulturního a informačního centra v Horní Plané. „Nemáme nyní žádné statistiky. Turistů chodí stále dost, ale zdá se, že je to méně, než v předchozích létech, navíc opravdu obrací každou korunu,“ uvádí.

V rodinném areálu v Lipně nad Vltavou hodnotí prozatímní návštěvnost velmi pozitivně i přes současnou ekonomickou situaci. „Všichni vidíme, co se děje kolem a nás velmi těší, že si náš areál návštěvníci oblíbili, oceňují naši vysokou kvalitu služeb, možnost platit kartou, což dnes není standard a míří k nám ve skoro stejném počtu jako minulý rok,“ dodává marketingový manager areálu Jiří Gruntorád.

A právě tady se také již brzy uskuteční největší sportovní svátek na jihu Čech, ČEZ Lipno Sport Festival, který bude velkým turistickým tahákem. Tato velkolepá akce startuje 11. srpna a končí 20. srpna. Lidé si mohou vyzkoušet spoustu sportů zadarmo, absolvovat sportovní workshopy, setkat se se sportovními legendami jako je například Dominik Hašek, Gabriela Soukalová, Jiří Ježek nebo si zadarmo poslechnout Slzu, Janu Kirschner, Monkey Bussines a další. Více informací najdete na lipno.info.

Hledají zážitek

A jak je na tom přívoz? Podle Petra Tahotného, který je zodpovědný za provoz hornoplánského přívozu, který vozí pasažéry do Bližší Lhoty je letošní sezona podobná těm před covidem. „Na začátku července jezdilo až 1000 lidí denně. To je výjimečné číslo. Když není počasí tak je to denně zhruba 300 až 500 lidí. Důležité je také to, že i když je že letos fungujeme bez poruch,“ Petr Tahotný.

Podobné množství pasažérů jako v minulých letech svezly i parníky společnosti Rosenberger Lipno-Line. Podle zdejšího ředitele Tomáše Korandy jsou vyhledávané především plavby s kouzelníkem a eviduje také větší množství plaveb, které si pro své zaměstnance objednaly různé firmy v rámci teambuildingů. „Je to zajímavý a příjemný trend dnešní doby,“ uvádí Koranda.

Stejné je to podle manažera vyšebrodské půjčovny Jana Straky ve společnosti IngeTour, která je největší půjčovnou lodí ve střední Evropě. Také na Vltavu přijelo podobné množství lidí jako v předchozích létech. Neodradilo je ani deštivé počasí poslední červencové dekády.

Méně lidí i méně kol se ale vezlo vlaky GW Train Regio, které vozí pasažéry po celé Šumavě i Lipensku. „Sezona je co se tržeb týká, stejná jako loni, ale zákazníků je méně. Díky vyšší poptávce po elektrokolech, která jsou dražší než klasická, se tržby vyrovnaly s loňským rokem. Máme méně výpůjček, ale půjčujeme dražší vybavení,“ uzavírá Veronika Hrabalová ze společnosti Lipnocentrum.