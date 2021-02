Martin Jahn, který byl dlouhá léta nejvýše postaveným Čechem ve strukturách německého koncernu Volkswagen, se po třináctileté přestávce vrátí do vedení automobilky Škoda Auto. Informaci potvrdilo tiskové oddělení Škody. Převezme funkci člena představenstva pro prodej a marketing od Alaina Faveye. Ten bude v blízké době pověřen novými úkoly v managementu koncernu Volkswagen.

Podle našeho zdroje se změna připravovala již delší dobu. V podstatě od doby, kdy vloni v létě Martin Jahn skončil v pozici viceprezidenta pro prodej a marketing společnosti FAW-VW v čínském městě Čchang-Čchun.

„Rád bych přivítal Martina Jahna, který se vrací do společnosti Škoda Auto jako osvědčený odborník na prodej a marketing, aby posílil naše představenstvo poté, co strávil více než dvanáct let v zahraničí. Mezi jeho hlavní úkoly bude patřit další digitalizace oblasti prodeje, vývoj nových obchodních modelů pro společnost Škoda Auto, rozvoj našeho podnikání prostřednictvím pronikání na nové trhy a další posílení naší orientace na zákazníky. Přeji mu hodně úspěchů,“ sdělil předseda představenstva Thomas Schäfer.

Úspěšná kariéra

Martin Jahn (51) má za sebou velmi úspěšnou kariéru. Po absolvování Vysoké školy ekonomické pracoval v agentuře Czech Invest, kterou v letech 1999 - 2004 vedl. Následně si na dva roky vyzkoušel politiku. Ve vládách Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka téměř rok a půl zastával funkci místopředsedy vlády pro ekonomiku.

Od roku 2004 následující dva roky působil v přestavenstvu Škody Auto se zodpovědností za personalistiku a vztahy s veřejnými událostmi. Pak již zamířil do zahraničí. Nejprve na dva roky do Ruska, kde byl šéfem společnosti Volkswagen Rusko. Od roku 2010 působil v centrále Volkswagenu ve Wolfsburgu a poté přesídlil do zmíněné Číny.

V loňském rozhovoru pro Deník uvedl, že už by nerad působil v daleké cizině, přestože v Číně byl rád. Některé věci by dokonce chtěl odtud přenést i do svého nového působiště: "Tam je zajímavý takový budovatelský duch nebo lépe řečeno nadšení pro věc. U nás si všichni pořád stěžují, hledají problémy, nic se nechce změnit.. Tam je dynamika a snaha zkoušet nové věci. To bych si rád udržel a doufám, že o to nepřijdu," řekl.

Bohdan Wojnar vydržel ve funkci člena přestavenstva se zodpovědností za lidské zdroje deset let. Byl zodpovědný například i za kolektivní vyjednávání s odborovou organizací.

Jeho funkci přebírá od 1. března Maren Gräfová. Ta se do Mladé Boleslavi přestěhuje z vedení koncernu Volkswagen ve Wolfsburgu.