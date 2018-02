Do společného podniku pro výstavbu metra D má vstoupit Penta

Pražský dopravní podnik (DPP) a Penta Investmens by se měly stát partnery v plánovaném společném podniku k výstavbě metra D. Firmu navrhla výběrová komise jako víteze výběrového řízení, které bylo vypsáno koncem loňského roku. Informaci přinesl jako první server ihned.cz.

Praha hodlá založit společnou akciovku dopravního podniku a developera kvůli budování nové trasy metra D a především navazující výstavbě nad zemí v okolí plánovaných stanic. Město a dopravní podnik do ní vloží pozemky a jiná aktiva. Developer „know how“.

"Výběrová komise doporučila jako nejvhodnější nabídku Penty," potvrdil Hospodářským novinám šéf dopravního podniku Martin Gillar. Dodal, že o dalším postupu bude příští týden jednat představenstvo. Penta zatím finální stanovisko od dopravce neobdržela.

Hlavním účelem společného podniku je podpora urbanistického rozvoje území v okolí stanic trasy metra I. D – 1. etapa, s přihlédnutím k územnímu plánu, potřebám hl. m. Prahy, jednotlivých městských částí, cestující veřejnosti a občanům hl. m. Prahy.

Snazší výkup pozemků

Dále je to rozvoj developerského potenciálu pozemků v okolí stanic trasy metra I. D a realizace odpovídajícího ekonomického příjmu zejména v podobě pronájmu pozemků a staveb DPP, uvádělo se v zadávací dokumentaci soutěže na webu dopravního podniku.

Ve společnosti by dopravní podnik měl mít 49 a Penta 51 procent, což se nelíbí opozici. Společný podnik by měl mimo jiné usnadnit výkup pozemků. Město totiž nesmí pozemky vykupovat za cenu vyšší, než je odhad. Výkup pozemků by měl vyjít asi na sedm miliard korun.