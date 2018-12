Ještě v létě to vypadalo, že na železniční lince z Liberce přes Turnov a Semily až do Staré Paky budou i po roce 2019 jezdit České dráhy. Tento týden ale krajští radní rozhodli, že jednání o provozu osobních vlaků na trati od prosince 2019, kdy končí stávající smlouvy, povedou výhradně se soukromým dopravcem Arriva vlaky.

Předmětem jednání budou vlaky na tratích Liberec – Stará Paka, Stará Paka – Lomnice nad Popelkou a také Tanvald – Železný Brod.

„Původně jsme chtěli jednat s Českými drahami o dvouletém prodloužení smlouvy. Dráhy však při zachování stávající kvality avizovaly podstatné navýšení cen,“ vysvětlil Pavel Blažek, jednatel společnosti KORID LK, která dopravu v kraji organizuje.

Nejlepší nabídka

Kraj proto oslovil i další české železniční dopravce. „Do začátku prosince jsme dostali zatím nejvýhodnější nabídku právě od společnosti Arriva vlaky,“ uvedl hejtman Martin Půta. Kolik činí nabízená cena za kilometr, zatím vzhledem k jednání zástupci kraje prozradit nechtěli. Je ale pravděpodobné, že se značně zvýší.

Kraj teď bude s dopravcem jednat o uzavření desetileté smlouvy. Původně mělo jít jen o smlouvu na dva roky, neboť v roce 2021 končí smlouvy, které má s dopravci uzavřené Královéhradecký kraj, a protože řada linek jezdí „přes hranice“, chtěly oba kraje postupovat společně. Jednání o desetileté smlouvě se podle Blažka vedou kvůli lepší kvalitě vozidel. „Náš zájem je, aby v Libereckém kraji jezdily lepší vlaky než v současnosti,“ prohlásil Blažek.

Arriva by na dotčené spoje měla nasadit použité nízkopodlažní jednotky Desiro, které cestující v kraji znají třeba z vlaků jezdících z Liberce do Německa. Podle Blažka ale tyto soupravy budou k dispozici až po prvním roce provozu, do té doby by Arriva nasadila jiné, nenízkopodlažní vozy. Ani o spolupráci s Královéhradeckým krajem pak kraj přijít nechce.

„Linka z Liberce do Staré Paky by se v budoucnu mohla prodloužit přes Dvůr Králové nad Labem až do Hradce Králové. V tom případě bychom do Hradce přesměrovali vozidla z tratě do Lomnice nad Popelkou,“ předeslal Blažek.

Nejde o jediný úspěch Arrivy v kraji. Na konci listopadu oznámilo ministerstvo dopravy, že tento dopravce od prosince 2019 převezme také dopravu na některých rychlíkových tratích, včetně té z Nového Boru přes Mladou Boleslav do Kolína nebo z Prahy přes Turnov do Tanvaldu.

„Zde nejvýhodnější nabídku na období tří jízdních řádů předložila společnost Arriva vlaky,“ uvedla tisková mluvčí ministerstva Lenka Rezková. České dráhy naopak prozatím uhájily provoz na rychlíkové lince z Liberce do Pardubic.

Pokud jde o další osobní vlaky, které objednává Liberecký kraj, stále se vedou jednání o dopravci na lince z Liberce přes Českou Lípu do Děčína či z České Lípy do Lovosic. Zde se mluví jako o pravděpodobném vítězi o dopravci Die Länderbahn. Jak už Deník informoval, na mrtvém bodě je nyní výběrové řízení na linky z Liberce do Německa, a to kvůli čekání na rozhodnutí německého soudu. České dráhy mají zatím „jisté“ linky takzvané Jizerskohorské železnice, a to až do roku 2026.