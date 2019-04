Další salmonela. Na východ Čech se dostalo půl tuny závadného polského kuřecího

Do Česka se dostaly další dvě zásilky kuřecího masa z Polska se salmonelou, dohromady vážily 540 kilogramů. Část masa se snědla, část veterináři dohledali. Jedna zásilka kuřecích chlazených čtvrtek putovala do Hradce Králové-Březhradu a poté do stravovacích zařízení v Pardubicích. Druhá, kde byly řízky, pak do skladu firmy Bidfood v Chlumci nad Cidlinou, veterináři teď maso dohledávají, sdělil dnes mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Kuřecí čtvrtky o hmotnosti 240 kilogramů putovaly z Drůbežího ráje v Březhradu do dvou restaurací v Pardubicích. „Takřka 100 kilogramů masa bylo zpracována do pokrmů v provozovně Mix Grill firmy Panda T-P a 15 kilogramů v restauraci Cactus společnosti FA ARIMEX - Cactus. Obě provozovny sídlí v AFI Palace Pardubice. Přibližně polovinu masa, která byla v restauracích zamražena, se podařilo dohledat a bude neškodně zlikvidována v asanačním podniku,“ uvedl mluvčí. Zbytek masa údajně nebyl využit k lidské spotřebě. Vodňanská kuřata mají salmonelu. Výrobky Agrofertu v testu propadly Přečíst článek › Výrobcem masa byla firma F.H.U. Kubex z Jelení Hory. „Vzhledem k tomu, že se jedná v obou případech o stravovací zařízení, kde lze předpokládat, že zbylé kuřecí maso prošlo dostatečnou tepelnou úpravou, riziko nákazy spotřebitelů by mělo být minimální,“ dodal mluvčí. Zdravotní problémy nikdo nenahlásil Druhou 300kilogramovou zásilku nyní veterináři dohledávají, informovali také polské dozorové orgány evropským systémem rychlého varování. „V tuto chvíli SVS nemá žádnou informaci o tom, že by v souvislosti s konzumací uvedeného masa měl někdo ze spotřebitelů zdravotní problémy,“ uzavřel mluvčí. Polské hovězí ze "salmonelové" šarže šlo na Moravě do deseti míst Přečíst článek › V minulém týdnu informovali veterináři o jiné půltunové zásilce řízků z Polska se salmonelou. Maso z ní se dostalo hlavně do stravovacích zařízení. Řízky ze zásilky podle veterinářů dodavatel rozvezl odběratelům a maso bylo zpracováno. Maso pocházelo od polské firmy Dromico a v Česku ho distribuovala firma Astra maso z Nového Bydžova na Královéhradecku. Tepelná úprava riziko minimalizuje Salmonela způsobuje akutní průjmové onemocnění. Podle Vorlíčka je při dostatečné tepelné úpravě masa se salmonelou riziko nákazy minimální. Salmonely jsou podle SVS zničeny při tepelné úpravě nad 70 stupňů Celsia po dobu deseti minut, případně při úpravě při vyšší teplotě po kratší dobu, nebo nižší teplotě po delší dobu. Je ale třeba dát pozor na riziko takzvané křížové kontaminace potravin, když člověk například použije stejný nůž, prkénko či nádobí na syrové maso a poté třeba na zeleninu. V Česku letos platila od konce února do konce března mimořádná opatření kvůli nálezu salmonely ve zhruba 700kilogramové zásilce hovězího z Polska a předchozímu pomalému informování o dovozu masa z jatek, která v polském Mazovském vojvodství porážela nemocné krávy. Nalezeno! Polské maso dodali do hospod v Jihočeském kraji Přečíst článek ›

Autor: ČTK