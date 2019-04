V následujících měsících by se ale do seznamu firem využívajících průmyslovou zónu měla připojit společnost Blachere Factory Central Europe (BFCE).

Podle slov mluvčí Krajského úřadu Zlínského kraje Adély Kousalové se má jednat o pobočku francouzské rodinné firmy se sídlem ve Zlíně.

Společnost plánuje další rozšiřování

„Současnou výrobu má BFCE u Brna. Do nově vzniklého areálu, který by mohl být dokončen už v roce 2020, se přestěhuje výroba a skladování, provozovna vývoje i sídlo firmy,“ sdělila Kousalová.

V postavených budovách se budou vyrábět a kompletovat vánoční dekorace.

Náměstek hejtmana Josef Zicha, který je zodpovědný za oblast strategického rozvoje a územního plánování, upozornil, že BFCE vytvoří desítky nových pracovních míst.

„Společnost zvyšuje své výrobní kapacity a v našem kraji by měla do roku 2021 nabídnout až 180 pracovních míst. Do budoucna plánuje i zřízení logistického centra pro ostatní pobočky v Evropě, čímž by mohly vzniknout další pracovní příležitosti,“ oznámil Zicha záměry BFCE.

Holešov je pro nás strategicky dostupný

Investiční záměr expandovat do SPZ potvrdil i ředitel společnosti Antonín Pešek.

„Ano, výroba se bude v následujících letech ubírat do SPZ. Důvod je prostý. Sídlo společnosti máme ve Zlíně. Holešov je proto pro nás strategicky velmi dobře dostupný,“ uvedl pro Deník Pešek.

Starosta Holešova Rudolf Seifert o chystaném záměru společnosti BFCE již slyšel.

„Byli jsme s tím obeznámeni, ale to je v tuto chvíli vše. Jsme krajem v těchto případech pouze informováni. Veškerá jednání se společnostmi vede vždy Zlínský kraj,“ řekl starosta.

Holešov samotný se do celého procesu zapojí až později. Konkrétně jeho stavební úřad.

„Já jsem v této záležitosti zatím velmi zdrženlivý. Rizik, která mohou zhatit či pozastavit výstavbu a příchod firmy do průmyslové zóny, je několik. Proto se k tomu nechci nyní moc vyjadřovat,“ nechal se slyšet Seifert. SPZ zabírá celkovou rozlohu 360 hektarů.