Pro palírny začíná období plné pracovního nasazení. I přes vydatné deště však úroda nedosáhla takového úspěchu jako loni. Nejvíce se sklízí meruňky, nejméně třešně. To potvrzuje i František Mlčoch ze Seloutek: „Máme velkou zahradu, takže mohu potvrdit, že plodů je dost. Vloni jsme měli nadbytek švestek, až se pod tíhou plodů lámaly větve. Letos je to se švestkami trochu slabší, ale meruněk je nadbytek.“

Rozmanité počasí ovšem není zrovna ideální. Červnové krupobití zasáhlo značnou část Prostějovska a nadělalo hodně škod. Své o tom ví především majitelé sadů.

"Letos je dostatek ovoce, i když někteří větší pěstitelé měli problémy s mrazíky. Hodně záleží na lokalitě. Po loňském roce si dávají některé stromy pohov, takže úroda nebude tak velká. Co se týká počasí, spoustu lidí by řeklo, že hodně prší. Jenže krátké prudké bouřky nejsou pro vegetaci ideální, většina vody rychle odteče. V červnu nás zasáhlo i krupobití a máme v některých sadech poškozeno více jak 50 procent úrody jablek. Bude problematická sklizeň. Myslím si ale, že většina drobných pěstitelů a zahrádkářů může být s letním ovocem spokojena,“ uvedl Pavel Melka, vedoucí sadů Hospodářského družstva Určice.

Palírny jednou na plné obrátky

Palírny v regionu začínají jet naplno. Ovocnáři si tak mohou vybrat z široké nabídky zařízení, kde jim vytvoří lahodný mok. Mezi ně patří i pěstitelská palírna Mostkovice, kterou řídí Iveta Pánová se svým bratrem.

„Způsob pálení se hodně změnil. V tomto oboru pracuji přes dvacet let. Dříve přišlo jaro postupně, ovoce dozrávalo pomalu. Teď je brzy teplo, pak přijdou mrazíky, které úrodu zničí, pak zase přijdou bouřky a vydatné krátké lijáky, krupobití apod. Ovoce už není tolik co dřív a není tak kvalitní. V minulosti se palírny věnovaly jen pálení švestek. V současnosti už jich není tolik, proto se pálí všechno. Nejčastěji lidé přivezou meruňky, švestky jablka a hrušky. Letos bude určitě nejvíc meruňkovice,“ prozradila s úsměvem Iveta Pánová.

Maximálně 30 litrů na rodinu

I když jsou palírny plné sudů zkvašeného ovoce, plno shnilých plodů se povaluje kolem cest. „Je to velká škoda. Lidé dříve využili všechno, teď jsou líní otrhat ovoce, které hnije u silnice,“ postěžoval si jeden ze zákazníků mostkovické palírny.

Cena za vypálení se pohybuje kolem 240 korun za litr stoprocentního alkoholu. Ze zákona je možno vypálit 30 litrů absolutního alkoholu na domácnost (nikoliv osobu), to je 60 litrů padesátiprocentní pálenky.

O domácí kořalku je stále zájem. Někde si nechávají destilovat kořalku celé rodiny. "U nás pálí všichni. Ovoce máme rádi a to, co se nesní, využijeme právě na výrobu alkoholu. Na zahradě máme letní jablka, rodiče pak třešně a švestky. Oproti loňskému roku se mi zdá úroda trochu nižší, ale bylo i hůř,“ svěřil se Deníku Luděk Smyčka, který ovoce ze své zahrádky jezdí pálit už víc jak devět let.

„Já osobně mám rád, když je slivovice opravdu jemná. V naší rodině jdou nejvíc na odbyt švestky,“ upřesnil zahrádkář ze Smržic.