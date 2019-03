Exekuce vypsaná na mzdu zaměstnance je noční můrou všech účetních. Každý měsíc totiž musejí vypočíst, kolik z výplaty dát zaměstnanci a kolik na úhradu jeho dluhů připadne věřitelům. Rozlišovat navíc musejí mezi přednostními a nepřednostními pohledávkami. Zaměstnavatelé si proto stěžují, že se jim tato činnost neúměrně prodražuje.

Nyní se jim chystá vyjít vstříc ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle jeho návrhu, který se podařilo Deníku získat, by si mohly firmy za každého zaměstnance v exekuci odečíst ze základu daně 400 korun měsíčně, tedy 4800 korun ročně.

Konkurenční návrh

„Průměrná časová náročnost exekucí srážkou ze mzdy byla zjištěna v průměru ve výši 1,25 hod. na jednoho zaměstnance měsíčně,“ odůvodňuje ministerstvo výši této úlevy. K tomu je podle něj potřeba přičíst i další výdaje, které jsou s tím spojené. „Návrh uleví zejména malým a středním firmám,“ sdělila Deníku ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO).

Kromě pomoci firmám jde podle materiálu o reakci na podnět ministerstva spravedlnosti. To zaslalo na Legislativní radu vlády návrh, podle nějž by náklady zaměstnavatelům hradili zaměstnanci v exekuci. Částka, kterou by jim zasílali, by však byla okolo padesátikoruny měsíčně. Podobné náměty ze strany ministerstva spravedlnosti přišly již dříve, zatím jsou ale neúspěšné.

Změna povinnosti

Podle zaměstnavatelů je návrh ministerstva obchodu krokem vpřed. „Když má firma v exekuci jednoho zaměstnance, tak ji to příliš nezatíží, ale když jich tam má více, tak je to problém,“ říká Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Z tohoto pohledu je podle něj dobře, že se to kompenzuje. Lepší by ale podle něj bylo, kdyby srážky neprováděli a nevypočítávali zaměstnavatelé. „Na ty se ta povinnost přenesla teprve před několika roky,“ říká.

V Česku jsou totiž v exekuci stovky tisíc lidí. Podle posledních ověřených údajů jich na konci roku 2017 bylo 863 tisíc. Loni měl jejich počet klesnout na 770 tisíc, ale to je pouze odhad, který má Exekutorská komora upřesnit.

Ministryně Marta Nováková: Chceme podnikatelům kompenzovat náklady

Návrh ministerstva pomůže především malým a středním firmám. Ty velké se s náklady na exekuce vyrovnají snáze.

O kolik by si mohli zaměstnavatelé základ daně snížit a proč?

Cílem je kompenzovat podnikatelům náklady, které s exekucemi u svých zaměstnanců mají, aniž by za tuto činnost v současnosti dostávali jakoukoliv úhradu. Zároveň jde o ochranu lidí v exekuci proti dalším finančním výdajům. Odpočet firem by představoval za každého zaměstnance v exekuci čtyři sta korun za každý měsíc, ve kterém byla provedena srážka. A to bez ohledu na to, zda by se u něj jednalo o jednu či více exekucí.

To se týká pouze velkých firem, nebo i těch menších?

Návrh uleví zejména malým a středním firmám. Velké firmy jsou zpravidla vybaveny administrativním aparátem, který se na danou oblast specializuje. Podle statistických odhadů je 863 tisíc lidí v exekucích. Podle Exekutorské komory bylo v loňském roce zahájeno dalších 505 120 exekucí.

Říkala jste, že to nějak pomůže i lidem v exekuci…

Na stole dnes totiž leží také návrh, jenž by zavedl paušální náhradu nákladů, kterou by zaměstnavatel lidem v exekuci strhl z každé provedené srážky ze mzdy. Vzhledem k tomu, že my nechceme lidem v exekucích více „nakládat“, připravili jsme svůj vlastní návrh na daňovou úlevu. (pcl)