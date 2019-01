Dobrá zpráva pro zaměstnance ČEZu. Odbory a vedení firmy se shodly na růstu mezd

Odbory společnosti ČEZ a.s., do které patří například zaměstnanci jaderných elektráren, se po několikaměsíčním jednání dohodly na růstu mezd pro letošní rok. Dnes obě strany podepsaly dodatek kolektivní smlouvy, jenž počítá s růstem mezd o šest procent s výjimkou části zaměstnanců se smluvní mzdou, kteří si polepší o 3,7 procenta. ČTK to dnes řekli mluvčí ČEZ Ladislav Kříž a zástupce odborů působících v ČEZ a.s. Jan Hrb.

"Jsme rádi, i přes dlouhé a těžké vyjednávání, že jsme dospěli k dohodě. Je to v zájmu všech zaměstnanců ČEZ," uvedl Kříž. Jednání, která se vedla od začátku srpna, podle něj byla nejdelší za posledních deset let. "K uzavření kolektivního vyjednávání pro rok 2019 vedla dlouhá a komplikovaná cesta, trvající téměř půl roku, plná intenzívních jednání, hledání shody mezi odborovými organizacemi, hledání kompromisů mezi požadavky a prioritami jednotlivých lokalit a především hledání dohody se zaměstnavatelem," doplnil Hrb. Vyjednávání o mzdách v ČEZ na konci loňského roku doprovázela série protestů. Zhruba 80 zaměstnanců ČEZ demonstrovalo na začátku prosince za vyšší růst mezd před centrálou firmy v Praze, protesty se tehdy uskutečnily také přímo v jaderných elektrárnách v Temelíně a Dukovanech. Před Vánoci se pak demonstrace uskutečnily přímo před oběma jadernými elektrárnami. V Temelíně se sešlo asi 70 zaměstnanců, v Dukovanech zhruba 150. ČEZ opět nakupoval v cizině. Od Němců získá větrné elektrárny ve Francii Přečíst článek › Celá skupina ČEZ dohromady zaměstnává asi 27 tisíc lidí, z toho zhruba 20 tisíc lidí v Česku. Samotná ČEZ a.s. má asi 5500 zaměstnanců. V dukovanské elektrárně pracuje asi 1300 lidí, temelínská elektrárna má zhruba 1250 zaměstnanců. Vyjednávání na severu Čech vázne Samostatně pak stále vyjednává o mzdách s tamními odbory vedení Severočeských dolů (SD), které ČEZ plně ovládá. "Vedení Severočeských dolů vede jednání o mzdách samostatně, bez účasti zástupců ČEZ," uvedl už dříve Kříž. Odboráři SD minulý týden oznámili, že vstupují do stávkové pohotovosti. Důvodem je dosavadní neúspěch v jednání o platech, žádají plošný růst o dva tisíce korun měsíčně. Po posledním jednání mluvčí společnosti Lukáš Kopecký ČTK řekl, že společnost nabídla růst průměrných tarifních mezd o šest procent, což v průměru představuje měsíční nárůst mzdy jednotlivce o 1830 korun. Odboráři tuto nabídku ale nepřijali. Odboráři Severočeských dolů vstupují do stávkové pohotovosti Přečíst článek › Průměrnou mzdu ve firmě ČEZ nesděluje. Argumentuje tím, že ukazatel nemá vypovídající hodnotu, protože podnik zaměstnává lidi z různých oborů a na různých typech pozic. Týdeník Euro loni v listopadu uvedl, že průměrná měsíční hrubá mzda v ČEZ včetně odměn v roce 2017 činila 63805 korun. Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) činila v třetím čtvrtletí roku 2018 průměrná hrubá měsíční mzda v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, do kterého ČEZ patří, 43260 korun. Průměrná hrubá mzda v ČR celkem se pak v loňském třetím čtvrtletí meziročně zvýšila o 2458 korun na 31516 korun. Nominální nárůst činil 8,5 procenta, reálně po zahrnutí růstu spotřebitelských cen byla mzda vyšší o šest procent, vyplývá z dat ČSÚ. V loňském roce vzrostly smluvní mzdy v ČEZ o 2,2 procenta a tarifní mzdy o šest procent. Kříž už dříve uvedl, že tarifní mzdu dostávají ve společnosti zhruba dvě třetiny zaměstnanců, zbytek jsou mzdy smluvní. ČEZ postaví teplovod z Temelína pro Budějovice za stovky milionů Přečíst článek ›

Autor: ČTK