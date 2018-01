Dobré vztahy se šéfem? Vyplatí se. Zaměstnanci mají vyšší platy téměř o pětinu

Bývalý stratég Bílého domu a někdejší poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon byl v rámci vyšetřování možného ruského vlivu na americké prezidentské volby předvolán před velkou porotu. Podle amerického deníku The New York Times je to poprvé, co zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller předvolal před velkou porotu člověka, který se pohyboval v Trumpově těsné blízkosti. Zprávu přinesla BBC.