„Budou-li tyto prostředky přiděleny, využije je sdružení pro financování stávajících, ale i nových zaměstnanců,“ řekla Deníku mluvčí HZS Nicole Zaoralová.

„Rozhodnutí, zda peníze budou přiděleny, by mělo padnout každým dnem,“ uvedl starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jan Slámečka. Pokud vše vyjde podle jeho představ, počítá starosta s tím, že by řady dobrovolných hasičů posílilo asi 25 administrativních pracovníků. Někteří by zakotvili v pražském ústředí, další by působili v jednotlivých krajích a také v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi. Tam hasiči mají své muzeum, odbornou knihovnu a archiv.

„Zaměstnanci budou zajišťovat jak odborný, tak i administrativní chod spolků,“ řekla mluvčí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jarmila Čečrdlová.

Základna dobrovolných hasičů čítá přes 373 tisíc členů včetně 70 tisíc dětí. Význam dobrovolných hasičů potvrzují statistiky. V roce 2017 podle výroční zprávy jejich celostátního sdružení zasahovali bezmála u třetiny z celkového počtu téměř 178 tisíc hasičských zásahů. Dvě stovky dobrovolných hasičů při nich utrpěly zranění, jeden zahynul.

Velkou roli pro společnost podle vedení dobrovolných hasičů hraje také zvyšování fyzické zdatnosti členů i výchovná a vzdělávací práce s dětmi a mládeží. „V obcích, kde jsou často jedinou fungující organizací, zabezpečují kulturní život pořádáním společenských akcí – plesů a lidových slavností,“ dodala mluvčí Čečrdlová.