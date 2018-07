Dobrovolníci z celého světa obnovují zahradní terasy na Hartenbergu

Přijeli z Francie, Číny, Rakouska, Turecka, Koreje, Španělska či Ruska a někteří jsou v České republice úplně poprvé. Čeština jim přijde hodně složitá a komplikovaná, ale moc se jim tu líbí, chutná jim české pivo a těší se třeba na hrad Loket.

Na Hartenbergu opět zní angličtina díky dobrovolníkům, kteří přijeli přiložit ruku k dílu. Zároveň chtějí ale taky poznat zdejší kraj a kulturu. Kromě Hartenbergu pomáhají dobrovolníci z celého světa v těchto dnech i s obnovou hradu Hauenštejn.

Na hrad Hartenberg v Hřebenech jezdí dobrovolníci v rámci workcampů již více jak 20 let. Byli velkými pomocníky při vyklízení sutin, když se nový majitel pustil do obnovy hradu po ničivém požáru. Letos spočívá jejich pomoc v úpravě teras. „Pomoc dobrovolníků z celého světa tu jako každý rok vítáme. Letos pracují venku na opravě původních zahrad, budou sázet květiny, byliny a opraví místo, kde stály skleníky,“ přiblížil náplň práce majitel hradu Bedřich Loos. Hned po příjezdu se ale naskytla ještě jedna příležitostná práce. „Bydlí tu s námi odborníci na suché zdivo a původní historické stavby z kamenů. Když viděli zídku u domku, kde bydlíme, nabídli se, že nám pomůžou s opravou a naučí nás techniku, kdy se pro stavbu zdi nepoužívá malta,“ uvedla Rebeka Hengalová, vedoucí workcampu.

Dobrovolníků letos dorazilo na hrad třináct ve věku od 18 do 36 let a výjimečně je mezi zahraničními účastníky i jeden Sokolovák. Pro osmnáctiletou Leu z Francie je to první zkušenost z podobné akce. „Protože jsem vyjela poprvé, chtěla jsem zůstat někde v Evropě. Zajímá mě historie, hrady, tahle volba byla pro mě perfektní,“ svěřila se. Stejnou zálibu v historii má i Judith z Rakouska. Ta je na workcampu už podruhé, ale poprvé v zahraničí. Českou republiku však už zná. „Už jsem byla v Praze, ale nikdy v přírodě, na venkově. Tady se mi strašně moc líbí, líbí se mi česká kultura a chutná mi české pivo,“ vyprávěla s úsměvem.

Proto se obě těší i na exkurzi do Kynšperského pivovaru.

Cílem všech dobrovolnických projektů není totiž pouze práce, neodmyslitelnou součástí je i poznávání rozdílných kultur, volnočasové vzdělávání, seznámení se s místní komunitou, překonávání vzájemných bariér.

Dobrovolníci si sami vyberou a odhlasují, co chtějí dělat, o pracovní i volnočasový program se starají vedoucí Rebeka Hengalová a Vojtěch Papež. „Byli jsme se podívat na Cibulce, chystáme se na hrad Loket a taky třeba připravujeme táborák s opékáním buřtů. Všichni z domovů znají barbecue, táborák je specifičtější,“ upřesnila Rebeka. Jak doplnila, cílem není pouze poznat českou kulturu, ale jednotliví účastníci seznamují ostatní i s kulturou či kuchyní své země. „Budeme mít francouzský večer a už jsme ochutnali speciality asijské kuchyně,“ dodala.

Dobrovolníci budou na Hartenbergu do 28. července. Ve stejném čase pracuje jiná skupina i na hradě Hauenštejn. Obě jsou tu díky neziskové organizaci INEX-SDA, která se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá od roku 1991. Přijímá zahraniční dobrovolníky a zároveň vysílá ty české na obdobné projekty do zahraničí. Dobrovolnické kempy na záchranu hradu Hartenberg se konají od roku 1997 a od té doby se zapojilo více jak 1000 dobrovolníků z více jak 70 zemí světa.