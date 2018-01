Dodali jsme víc letadel, říká Boeing. Máme víc objednávek, kontruje Airbus

/INFOGRAFIKA/ Letité soupeření dvou největších výrobců civilních letadel – evropského Airbusu a amerického Boeingu – má za sebou další kolo. Boeing minulý týden sebevědomě prohlásil, že Airbus předstihl. Výrobce se sídlem ve francouzském Toulouse si to však nenechal líbit. Pochlubil se, že eviduje více nových objednávek než jeho konkurent.

Společnost Airbus loni pokořila svůj rekord v počtu dodaných letadel, v celkových dodávkách ji ale pošesté za sebou předstihl Boeing. Za uplynulý rok dodal 718 letadel, o čtyři procenta více než předloni (688). Boeing loni dodal aerolinkám a leasingovým společnostem 763 letadel.

Airbus ovšem za celý rok získal 1109 objednávek, tedy téměř o dvě stě více, než získal loni Boeing (912). Objem dodaných airbusů roste už patnáct let v řadě a v nových zakázkách je už popáté za sebou úspěšnější než Boeing. V zásobě má firma objednávky na 7 265 letadel. Tahounem růstu Airbusu jsou hlavně modely A320 family (vloni 558 letadel) a nový model A350 XWB, jehož dodávky už předstihly počty A330.

Také letošní produkce Airbusu by měla být rekordní. Společnost chce do poloviny roku 2019 dosáhnout výroby 60 letadel A320 za měsíc. Kromě Toulouse je vyrábí také v německém Hamburku, v americkém Mobile a čínském Tchien-ťinu. Letadel A350 by se mělo vyrábět deset měsíčně.