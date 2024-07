Zaměstnávat brigádníky na dohodu o provedení práce se kvůli loni přijatému vládnímu úspornému balíčku firmám již nevyplatí tak, jako tomu bylo dosud. Zaměstnavatelům totiž od 1. července přibyla nová povinnost. Musí si začít vést evidenci veškerých uzavřených dohod o provedení práce (DPP) a nejpozději do 20. dne následujícího měsíce ji doložit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Nová byrokratická zátěž firmy odrazuje od nabírání brigádníků. Raději se snaží rozdělit práci mezi kmenové zaměstnance. Nabídka volných brigádnických pozic proto citelně klesla. V některých regionech, jako třeba Královéhradecku, dokonce až o 70 procent.

Cílem nové úpravy je zabránit řetězení nepojištěných dohod. U dohod o provedení práce se totiž platí odvody na sociální a zdravotní pojištění jen v případě, že odměna v kalendářním měsíci přesáhne částku 10 tisíc korun. Pokud si lidé v minulosti vydělali nižší částku u několika zaměstnavatelů, jejich celkový měsíční příjem dosáhl sice řádu desetitisíců korun, neodváděli však pojistné a tedy nijak nepřispívali do důchodového systému.

To již nyní nebude možné. „Evidence umožní úřadům shromažďovat data potřebná ke správě nového systému pojištění DPP. ČSSZ by měla zjištěné údaje sdělovat také zdravotním pojišťovnám,“ uvedla daňová poradkyně společnosti BDO Monika Lodrová.

DPČ se změny netýkají

Zaměstnavatelé, kteří dosud zaměstnávali jen „nepojištěné“ dohodáře, se musí nejpozději do konce července přihlásit do příslušného registru, do 20. srpna potom musí poprvé odeslat výkaz svých pracovníků na DPP. Změny se týkají pouze dohod o provedení práce, tedy nikoliv dohod o provedení pracovní činnosti (DPČ).

Každou uzavřenou dohodu o provedení práce budou muset zaměstnavatelé nahlásit do osmi dnů od nástupu zaměstnance nebo od ukončení dohody. „Tato povinnost platí i pro aktivní dohody uzavřené před tímto datem,“ připomněl Tomáš Smolík ze společnosti D.A.S. právní ochrana.

I když změna pravidel vypadá jako pouhá administrativní drobnost, může mít pro zaměstnávání brigádníků dalekosáhlé následky. Koncem loňského roku na DPP pracovalo přes 1,2 milionu lidí, v letních měsících byl tento počet ještě vyšší.

Výhradami vůči novým pravidlům se proto netají Hospodářská komora. „Kvůli nové právní úpravě a s ní spojené administrativní zátěži mohou přijít některé specifické skupiny pracovníků o možnost přivydělávat si prací na DPP. Tím myslím třeba studenty, rodiče na rodičovské nebo seniory,“ řekl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

| Video: Youtube

Podobně se vyjádřil i Jan Langmeier z advokátní kanceláře Langmeier & Co. „U zaměstnavatelů tato vyšší administrativní i finanční náročnost v uzavírání dohod o provedení práce může vést k tomu, že je nebudou chtít uzavírat nebo budou zaměstnávat takzvaně načerno,“ zmínil.